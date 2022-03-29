Выпуск машин без ЭРА-ГЛОНАСС продлен

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Разрешение на выпуск автомобилей без систем оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС продлено до конца июня 2022 года. Но автопроизводители обязаны потом провести отзывную кампанию и доукомплектовать автомобили устройствами за свой счет. Сделать это надо будет до 31 декабря 2022 года.
Принятое решение — одна из мер поддержки автопроизводителей, так как из-за дефицита чипов и сбоя в поставках оснащение выпускаемых машин системами ЭРА-ГЛОНАСС затруднено.
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«В соответствии с установленными полномочиями Федеральное агентство обеспечивает контроль за реализацией автопроизводителями согласованных отзывных кампаний, включая надлежащее их исполнение в полном объеме. За неисполнение согласованной отзывной кампании предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 14.46.2 КоАП РФ», — предупреждает начальник управления метрологии, государственного контроля и надзора Александр Кузьмин.
Речь идет о штрафах от 5000 рублей до одного миллиона.
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