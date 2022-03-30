В Евросоюзе острый дефицит электропроводки для машин

Разворачивающаяся в Европе ситуация обнажила узкие места в автопроме различных стран.

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Цепочки поставок автомобилей и запчастей уже давно прерваны. Как пишут немецкие СМИ, прежде всего, не хватает жгутов проводов и связанных с ними собранных кабелей, разъемов и электронных компонентов.

Согласно исследованию консалтинговой компании AlixPartner, около 7% электропроводки для автомобильных заводов Евроcоюза (ЕС) производится в Украине. Как объясняет аналитик Фрэнк Биллер из LBBW, в худшем случае существует риск потери производства до 650 000 автомобилей в Европе, или около 4%.

Почему электропроводку доверили Украине?

Это недорогое место организации производства для поставщиков автомобилей. Там сравнительно низкий уровень заработной платы при одновременной близости к поставщикам и местам выпуска автомобилей в Германии, Польше, Румынии и Словакии, отмечают эксперты.

Производство кабельных жгутов по-прежнему в значительной степени ручное, так происходит отчасти из-за отсутствия стандартов в отрасли. По этой причине производители электропроводки создали широкую сеть пунктов сборки в низкооплачиваемых регионах Восточной Европы (около 150 точек) и Северной Африки (около 50 точек).

С 1998 года на западе Украины 22 иностранных поставщика инвестировали около 600 млн долларов в строительство 38 производственных площадок.

«Почти каждый мировой производитель жгутов проводов, входящий в первую десятку, имеет хотя бы одну сборочную площадку в Украине», — отмечают в AlixPartners.

В чем проблема и как ее решить?

В кабельных жгутах современных автомобилей проложены сотни проводов и линий, имеется несколько тысяч контактных точек, вес проводки на один автомобиль — более 50 кг. Ни одно транспортное средство не может обойтись без электрики. Если жгутов проводов нет, заводские линии, как в настоящее время в BMW, Volkswagen и Porsche, простаивают.

Больших запасов кабельных жгутов нет, так как они часто изготавливаются на заказ под конкретные комплектации машин.

В частности, Германия особенно зависит от жгутов проводов и их компонентов, произведенных в Украине, а вот Италия, Франция и Англия — нет, по логистическим причинам эту продукцию им поставляют из Северной Африки.

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Эксперты говорят, что единственный способ справиться с кризисом в автоотрасли — быстро перенести производство или сборку кабелей в другие страны. Хотя это дорого и может занять от трех до шести месяцев. Проблемой здесь является наличие и обучение персонала, а также перемещение сборочного и испытательного оборудования.

Производители шин в Европе также испытывают трудности: «сажа» для них шла из России.



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