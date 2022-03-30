Машины Chery и Exeed продадут в кредит по паспорту

Преимуществом этой кредитной программы является регулирование заемщиком финансовой нагрузки в течение срока кредитования.

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«Чери Автомобили Рус», дистрибьютор марок Chery и Exeed, и Совкомбанк запустили кредитную программу Direct Balloon Promo.

В программе участвует весь модельный ряд обеих марок, оформить кредит можно сразу у специалистов официальных дилерских центров. Максимальная сумма кредита — 6 900 000 рублей, а максимальный срок — 60 месяцев.

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Первоначальный взнос по программе составит не менее 20%, а «отложенный платеж» должен быть равен 60% стоимости автомобиля. По условиям заемщик вносит ежемесячные платежи меньшего размера по сравнению со стандартными условиями на протяжении всего срока кредита, за исключением последнего месяца.

При оформлении из документов необходим только паспорт, а решение о предоставлении кредита специалисты примут в течение часа.

Для кредитов сроком 24 и 36 месяцев доступно оформление остаточного платежа, первоначальный размер которого будет соответствовать выкупной стоимости автомобиля банком в рамках гарантии выкупа автомобиля. Клиент также может сдать свой автомобиль в trade-in, а разницу между ценой выкупа и размером остаточного платежа использовать в качестве первоначального взноса за новый автомобиль.

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Пример расчета ежемесячного платежа (на 28 марта 2022 года)

При покупке в кредит сроком на 60 месяцев автомобиля Chery Tiggo 4 (1.5 MT Base) стоимостью 1 699 900 рублей, с учетом первоначального взноса 764 955 рублей (45% стоимости автомобиля) и размера остаточного платежа в 50% от вышеуказанной цены автомобиля (оплачивается в последний платеж по кредиту) ежемесячный платеж составит 17 670 рублей.