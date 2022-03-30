Новый Hyundai Santa Fe решено выпустить раньше — журнал За рулем

Новый Hyundai Santa Fe решено выпустить раньше

Проблема в том, что после выхода нового Kia Sorento покупатель стал обращать меньше внимания на Santa Fe.

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Hyundai Santa Fe был самым продаваемым кроссовером марки в Южной Корее с первого дня своего появления в 2000 году. Теперь же его продажам мешает новый Sorento (57 578 купленных в Южной Корее в 2021 году Santa Fe против 76 883 приобретенных Kia Sorento). Поэтому руководство приняло решение ускорить выход пятого поколения Santa Fe.

Подливают масла в огонь и две новинки самого Hyundai — Palisade, который купил 64 791 человек, и новый Tucson, который в версии LWB всего на 1 см короче, чем Santa Fe.

Новый Hyundai Santa Fe решено выпустить раньше

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Уже подтверждено, что новый Santa Fe станет гораздо больше и приблизится по своим размерам к Palisade.

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Спрос на Santa Fe может упасть еще больше, как только Kia начнет в июне продажи нового Kia Sportage. То есть, продающемуся сегодня Santa Fe ловить на рынке уже нечего — обновлений недостаточно для того, чтобы привлечь покупателей.

Hyundai Motor Company собирается ускорить разработку пятого поколения Santa Fe почти на год и представить автомобиль в конце 2022 года.

  • Hyundai старается выпускать яркие автомобили. И Staria тому пример.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Изображение: Hyundai

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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

Hyundai 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.

Недостатки:

Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.

Комментарий:

Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мас...

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