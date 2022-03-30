Новый Hyundai Santa Fe решено выпустить раньше

Проблема в том, что после выхода нового Kia Sorento покупатель стал обращать меньше внимания на Santa Fe.

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Hyundai Santa Fe был самым продаваемым кроссовером марки в Южной Корее с первого дня своего появления в 2000 году. Теперь же его продажам мешает новый Sorento (57 578 купленных в Южной Корее в 2021 году Santa Fe против 76 883 приобретенных Kia Sorento). Поэтому руководство приняло решение ускорить выход пятого поколения Santa Fe.

Подливают масла в огонь и две новинки самого Hyundai — Palisade, который купил 64 791 человек, и новый Tucson, который в версии LWB всего на 1 см короче, чем Santa Fe.

Уже подтверждено, что новый Santa Fe станет гораздо больше и приблизится по своим размерам к Palisade.

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Спрос на Santa Fe может упасть еще больше, как только Kia начнет в июне продажи нового Kia Sportage. То есть, продающемуся сегодня Santa Fe ловить на рынке уже нечего — обновлений недостаточно для того, чтобы привлечь покупателей.

Hyundai Motor Company собирается ускорить разработку пятого поколения Santa Fe почти на год и представить автомобиль в конце 2022 года.

Hyundai старается выпускать яркие автомобили. И Staria тому пример.

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Изображение: Hyundai