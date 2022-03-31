Программу утилизации возобновят и увеличат скидку на авто

Действовавшую в 2010–2018 годах госпрограмму утилизации, когда можно было получить дисконт при приобретении новой машины, сдав в переработку старую, думают возобновить, бизнес предложил параметры для ее усовершенствования, пишут «Известия».
В ассоциации «Руслом.ком» считают, что нужно увеличить скидку с 50 тыс. рублей до 150 тыс. — такое предложение направили в Минпромторг как одну из мер поддержки отечественной промышленности.
Предлагают создать реестр утилизаторов автомобилей на Госуслугах, предусмотрев возможность переработки разными способами — через автодилера, спецкомпанию-утилизатора, профильные ассоциации.
За переработку машин в нелицензированных компаниях следует предусмотреть штрафы. Это поможет наладить и загрузить утилизационную отрасль и увеличить ломосбор от старых автомобилей.
Предложенные меры поддержат автопром, покупателей, переработчиков лома и производителей металла, что особенно важно в сложившейся экономической ситуации, считают в ассоциации.
- Возобновить программу утилизации поручил Владимир Путин еще в феврале этого года.
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Фото: Руслан Шамуков/ТАСС