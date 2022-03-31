Эксперт рассказал про альтернативу европейским шинам — журнал За рулем

Эксперт рассказал про альтернативу европейским шинам

Ряд крупных мировых производителей шин объявили о приостановке работы в России, но отчаиваться не стоит. Особенно — в бюджетном сегменте.

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Импортную резину эконом-сегмента легко заменить отечественной или китайской, рассказал агентству «Прайм» декан транспортного факультета Московского Политеха Пабло Эмилио Итурралде Бакеро. На нашем рынке работает достаточно много российских и китайских производителей. Причем ассортимент у китайских компаний гораздо шире, чем у отечественных, особенно по размерности резины.

Да, цены на шины китайских компаний, таких как Arrivo, Matador, Windforce, выросли, но они по-прежнему доступны. Среди отечественных он выделил марку «КАМА».

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Бакеро уточняет, что речь идет об эконом и среднем ценовом сегменте, где максимальная скорость не превышает 180 км в час, тут вышеназванные аналоги почти не уступают продукции именитых брендов. Проблем с материалами также быть не должно.

Что касается премиальных шин, то тут аналогов нет. Технические характеристики, которые имеют Michelin или Pirelli на своих топовых линейках, сложно сравнивать с российскими или китайскими продуктами, отмечает эксперт.

Фото: Depositphotos

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