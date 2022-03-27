Почему шины Michelin вдруг оценивают рестораны — журнал За рулем

Почему шины Michelin вдруг оценивают рестораны

Вы знали, что компания Michelin, которая выпускает шины, и каталог Michelin, который оценивает рестораны, — это одно и то же?

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История того, как Michelin вдруг стала экспертом изысканной кухни, тесно переплетена с историей становления шинного бренда. Компания начала оценивать рестораны, чтобы автомобилисты знали, где можно остановиться для приятного перекуса.

Дело в том, что на заре автомобилестроения машины не отличались надежностью, как и их шины, которые приклеивались к колесам и на ремонт нужно было немало времени. Позже, когда Michelin разработала бортируемые шины, люди смогли путешествовать гораздо дальше.

Андре Мишлен, старший из двух братьев, сегодня считается пионером непрямого маркетинга — именно он придумал справочник Michelin, существующий до сих пор.

Почему шины Michelin вдруг оценивают рестораны

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Целью Андре была пропаганда автомобильного образа жизни. Это и спонсирование гонок, и сотрудничество с авиацией, и продвижение национальной системы нумерации дорог, а также создание карт и путеводителя Michelin, который был впервые опубликован в 1900 году.

Первые путеводители Michelin содержали информацию обо всем, что могло пригодиться автомобилистам: адреса ремонтных мастерских, заправочных станций и, конечно же, ресторанов. Но лучше всего «зашла» гастрономия — желание отведать те или иные блюда заставляло автомобилистов путешествовать по стране.

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Более богатые парижане начали выезжать в провинцию и обедать в ресторанах, расположенных даже в самых отдаленных регионах, если справочник Michelin обещал, что будет вкусно.

То есть справочник Michelin и его знаменитые звезды — часть автомобильной истории.

Фото: Jametlene Reskp / Unsplash

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