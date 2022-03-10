Дисковые тормоза появились еще при царе!

Еще в 1902 году английский инженер Фредерик Уильям Ланчестер создал и запатентовал конструкцию, которую можно смело отнести к дисковому тормозному механизму.
Для снижения скорости и остановки автомобиля использовалась не отдельная тормозная система, а трансмиссионный тормоз. Диск сцепления сжимали между собой две колодки, выполненные из медного сплава. При этом механизм перемещения колодок имел не гидравлический, а рычажный привод. Примерно такая же схема использовалась на старых велосипедах с клещевыми тормозами.
Главным недостатком конструкции была очень шумная работа. В условиях попадания пыли на поверхности трения при торможении раздавался душераздирающий скрип. Звуковым сигналом можно было не пользоваться!
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Вследствие этого недостатка о дисковых тормозах забыли на десятилетия. Массовое распространение получили барабанные тормоза, где весь механизм находился внутри барабана, а потому был очень неплохо защищен от грязи и брызг воды. Но эта защита и стала ахиллесовой пятой барабанных тормозов. Система перекрывала механизму доступ воздуха, который должен был обдувать и, соответственно, охлаждать его.
Именно необходимость в лучшем охлаждении тормозных механизмов и привела к «реинкарнации» дисковых тормозов. Их установили сразу на переднюю и заднюю оси спортивного автомобиля Jaguar C-Type 1951 года.
С тех пор дисковые тормозные механизмы начали победоносное шествие везде, где требовалось совместить компактность, высокую эффективность торможения и малый вес. Сегодня их можно встретить на самых разных транспортных средствах — от велосипедов и самокатов до магистральных тягачей и самолетов. Привод стал гидравлическим, он обеспечивает более точное «чувство педали».
Конечно, и пара трения стала иной, нежели у первого дискового механизма конструкции Ланчестера. Самые простые диски производят из недорогого, отлично подвергающегося литью и обработке, сплава железа с углеродом — чугуна. Более породистые диски делают из нержавеющей стали, которые можно нагревать до 400 °С. Еще большую температуру «терпят» диски из углепластика (карбоновые).
Для элитных автомобилей, суперкаров и различных концептов инженеры часто применяют керамические тормозные диски. Их рабочие поверхности выдерживают температуру до 1000° С.
Само собой, и тормозные колодки должны соответствовать тормозному диску. Они являются расходным материалом, и один диск на практике переживает несколько комплектов колодок.
Точный состав смеси, из которой делают накладки, является фирменным секретом каждой фирмы. А требования просты — эффективное торможение, хороший ресурс и отсутствие того самого дефекта, из-за которого дисковые тормоза оказались забытыми на полвека — противного скрипа.
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