Дисковые тормоза появились еще при царе!

И что не менее удивительно — гораздо раньше, чем барабанные.

Еще в 1902 году английский инженер Фредерик Уильям Ланчестер создал и запатентовал конструкцию, которую можно смело отнести к дисковому тормозному механизму.

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Для снижения скорости и остановки автомобиля использовалась не отдельная тормозная система, а трансмиссионный тормоз. Диск сцепления сжимали между собой две колодки, выполненные из медного сплава. При этом механизм перемещения колодок имел не гидравлический, а рычажный привод. Примерно такая же схема использовалась на старых велосипедах с клещевыми тормозами.

Главным недостатком конструкции была очень шумная работа. В условиях попадания пыли на поверхности трения при торможении раздавался душераздирающий скрип. Звуковым сигналом можно было не пользоваться!

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Вследствие этого недостатка о дисковых тормозах забыли на десятилетия. Массовое распространение получили барабанные тормоза, где весь механизм находился внутри барабана, а потому был очень неплохо защищен от грязи и брызг воды. Но эта защита и стала ахиллесовой пятой барабанных тормозов. Система перекрывала механизму доступ воздуха, который должен был обдувать и, соответственно, охлаждать его.

Именно необходимость в лучшем охлаждении тормозных механизмов и привела к «реинкарнации» дисковых тормозов. Их установили сразу на переднюю и заднюю оси спортивного автомобиля Jaguar C-Type 1951 года.

Jaguar C-Type. Сквозь спицованные колеса, крепящиеся центральной гайкой типа Рудж-Витворт, хорошо виден тормозной диск и суппорт.

С тех пор дисковые тормозные механизмы начали победоносное шествие везде, где требовалось совместить компактность, высокую эффективность торможения и малый вес. Сегодня их можно встретить на самых разных транспортных средствах — от велосипедов и самокатов до магистральных тягачей и самолетов. Привод стал гидравлическим, он обеспечивает более точное «чувство педали».

Дисковый тормозной механизм современного автомобиля.

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Конечно, и пара трения стала иной, нежели у первого дискового механизма конструкции Ланчестера. Самые простые диски производят из недорогого, отлично подвергающегося литью и обработке, сплава железа с углеродом — чугуна. Более породистые диски делают из нержавеющей стали, которые можно нагревать до 400 °С. Еще большую температуру «терпят» диски из углепластика (карбоновые).

Для элитных автомобилей, суперкаров и различных концептов инженеры часто применяют керамические тормозные диски. Их рабочие поверхности выдерживают температуру до 1000° С.

Керамические и карбоновые диски имеют составную конструкцию. Средняя часть выполнена из металла.

Само собой, и тормозные колодки должны соответствовать тормозному диску. Они являются расходным материалом, и один диск на практике переживает несколько комплектов колодок.

Точный состав смеси, из которой делают накладки, является фирменным секретом каждой фирмы. А требования просты — эффективное торможение, хороший ресурс и отсутствие того самого дефекта, из-за которого дисковые тормоза оказались забытыми на полвека — противного скрипа.

Для бюджетных автомобилей оптимально подходят недорогие, ресурсные и тихие колодки, сберегающие диск от преждевременного износа. Именно такие начал поставлять на рынок России Торговый дом «За рулем».

Тормозные колодки «За рулем» доступны для широкого спектра иномарок и отечественных автомобилей. Бестселлером стали колодки для Hyundai Solaris и KIA Rio.

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