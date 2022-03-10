Дисковые тормоза появились еще при царе! — журнал За рулем

Дисковые тормоза появились еще при царе!

И что не менее удивительно — гораздо раньше, чем барабанные.

Еще в 1902 году английский инженер Фредерик Уильям Ланчестер создал и запатентовал конструкцию, которую можно смело отнести к дисковому тормозному механизму.

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Для снижения скорости и остановки автомобиля использовалась не отдельная тормозная система, а трансмиссионный тормоз. Диск сцепления сжимали между собой две колодки, выполненные из медного сплава. При этом механизм перемещения колодок имел не гидравлический, а рычажный привод. Примерно такая же схема использовалась на старых велосипедах с клещевыми тормозами.

Главным недостатком конструкции была очень шумная работа. В условиях попадания пыли на поверхности трения при торможении раздавался душераздирающий скрип. Звуковым сигналом можно было не пользоваться!

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Вследствие этого недостатка о дисковых тормозах забыли на десятилетия. Массовое распространение получили барабанные тормоза, где весь механизм находился внутри барабана, а потому был очень неплохо защищен от грязи и брызг воды. Но эта защита и стала ахиллесовой пятой барабанных тормозов. Система перекрывала механизму доступ воздуха, который должен был обдувать и, соответственно, охлаждать его.

Именно необходимость в лучшем охлаждении тормозных механизмов и привела к «реинкарнации» дисковых тормозов. Их установили сразу на переднюю и заднюю оси спортивного автомобиля Jaguar C-Type 1951 года.

Дисковые тормоза появились еще при царе!Jaguar C-Type. Сквозь спицованные колеса, крепящиеся центральной гайкой типа Рудж-Витворт, хорошо виден тормозной диск и суппорт.
Jaguar C-Type. Сквозь спицованные колеса, крепящиеся центральной гайкой типа Рудж-Витворт, хорошо виден тормозной диск и суппорт.

С тех пор дисковые тормозные механизмы начали победоносное шествие везде, где требовалось совместить компактность, высокую эффективность торможения и малый вес. Сегодня их можно встретить на самых разных транспортных средствах — от велосипедов и самокатов до магистральных тягачей и самолетов. Привод стал гидравлическим, он обеспечивает более точное «чувство педали».

Дисковые тормоза появились еще при царе!Дисковый тормозной механизм современного автомобиля.
Дисковый тормозной механизм современного автомобиля.

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Конечно, и пара трения стала иной, нежели у первого дискового механизма конструкции Ланчестера. Самые простые диски производят из недорогого, отлично подвергающегося литью и обработке, сплава железа с углеродом — чугуна. Более породистые диски делают из нержавеющей стали, которые можно нагревать до 400 °С. Еще большую температуру «терпят» диски из углепластика (карбоновые).

Для элитных автомобилей, суперкаров и различных концептов инженеры часто применяют керамические тормозные диски. Их рабочие поверхности выдерживают температуру до 1000° С.

Дисковые тормоза появились еще при царе!Керамические и карбоновые диски имеют составную конструкцию. Средняя часть выполнена из металла.
Керамические и карбоновые диски имеют составную конструкцию. Средняя часть выполнена из металла.

Само собой, и тормозные колодки должны соответствовать тормозному диску. Они являются расходным материалом, и один диск на практике переживает несколько комплектов колодок.

Точный состав смеси, из которой делают накладки, является фирменным секретом каждой фирмы. А требования просты — эффективное торможение, хороший ресурс и отсутствие того самого дефекта, из-за которого дисковые тормоза оказались забытыми на полвека — противного скрипа.

Дисковые тормоза появились еще при царе!Для бюджетных автомобилей оптимально подходят недорогие, ресурсные и тихие колодки, сберегающие диск от преждевременного износа. Именно такие начал поставлять на рынок России Торговый дом «За рулем».
Для бюджетных автомобилей оптимально подходят недорогие, ресурсные и тихие колодки, сберегающие диск от преждевременного износа. Именно такие начал поставлять на рынок России Торговый дом «За рулем».

Дисковые тормоза появились еще при царе!

Тормозные колодки «За рулем» доступны для широкого спектра иномарок и отечественных автомобилей. Бестселлером стали колодки для Hyundai Solaris и KIA Rio.

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Дисковые тормоза появились еще при царе!

И что не менее удивительно — гораздо раньше, чем барабанные.

Дисковые тормоза появились еще при царе! — фото 1319196Дисковые тормоза появились еще при царе! — фото 1319192Дисковые тормоза появились еще при царе! — фото 1319193Дисковые тормоза появились еще при царе! — фото 1319194Дисковые тормоза появились еще при царе! — фото 1319195Дисковые тормоза появились еще при царе!
Дисковые тормоза появились еще при царе!

И что не менее удивительно — гораздо раньше, чем барабанные.

Дисковые тормоза появились еще при царе! — фото 1319193Дисковые тормоза появились еще при царе! — фото 1319194Дисковые тормоза появились еще при царе! — фото 1319192Дисковые тормоза появились еще при царе! — фото 1319195Дисковые тормоза появились еще при царе! — фото 1319196Дисковые тормоза появились еще при царе!
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