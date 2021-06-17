Автомобилисты давно спорят об эффективности каждого типа тормозов. В последнее время выигрывают дисковые. Но все может измениться уже в ближайшее время.

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Барабанные тормоза существует почти так же давно, как и автомобили. Их разработали еще в 1899 году, и они все реже встречаются на современных машинах — только на некоторых бюджетных моделях с небольшой массой, а также на грузовиках и автобусах средней и большой грузоподъемности.

Барабаны и диски работают по-разному, и каждая система имеет свои преимущества.

Особенности конструкции

Дисковые тормоза — это пара колодок, прикрепленных к суппорту, который прижимает их к диску, создавая трение и замедляя вращение колеса. Дисковые системы мощнее и действуют быстрее, они саморегулируются и самоочищаются. Кроме того, дисковую систему не коробит при длительном торможении, а колодки не выгорают.

В барабанных системах тормозные колодки расположены внутри цилиндра, который вращается вместе с колесом. При торможении поршень раздвигает их, прижимая к внутренней стороне цилиндра, за счет чего и создается трение, которое замедляет транспортное средство. Поскольку внутренняя часть цилиндра имеет большую площадь поверхности, колодки здесь гораздо крупнее, чем у дисковых тормозов, что позволяет им служить дольше. Также барабаны служат в качестве стояночного тормоза.

Что-то изменилось?

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Да. В новейшем поколении электромобилей барабанные тормоза оказались предпочтительнее дисковых, так как конструктивно лишены остаточного тормозного сопротивления. Взять хотя бы новый ID.4, а также ID.3 от Volkswagen. В обеих моделях используются задние барабанные тормоза, разработанные компанией Continental.

«Барабанные тормоза по своей конструкции не имеют остаточного тормозного сопротивления, — объясняют в группе тестирования электромобилей VW. — Колодки после торможения тут же отводятся от поверхности барабана внутренними пружинами. Это помогает увеличить запас хода на одной зарядке».

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Это первая причина, почему барабанные тормоза скоро могут вернуться. Вторая заключается в том, что в электромобилях используется система рекуперативного торможения, которая на время замедления превращает электродвигатель в генератор, заряжающий батарею. Происходит это каждый раз, когда водитель отпускает педаль акселератора (или газа, что для электромобилей уже не актуально). Как рассказали в VW, во время процесса рекуперативного торможения задние тормоза практически не используются. Поэтому задние дисковые тормоза из-за бездействия могут просто заржаветь и закиснуть и не спасут, когда потребуется экстренное торможение. Барабанные тормоза могут долго оставаться без работы и не ржаветь, поскольку они хорошо защищены от воздействия окружающей среды.

«Барабанные тормоза, которыми оснащен ID.3, дает много преимуществ, особенно в области электромобилей, — говорит глава бизнес-подразделения „Гидравлические тормозные системы“ компании Continental д-р Бернхард Клумпп. — Например, это увеличенный интервал обслуживания — до 150 000 километров».

Кроме того, барабанные тормоза помогают облегчить электромобиль. Это третья причина возвращения разработки 19 века. Их конструкция проще и не нужен отдельный стояночный тормоз. Поэтому Continental щедро инвестирует в барабанные тормозные системы, совершенствуя их для электромобилей. При этом передние тормоза у электрических транспортных средств останутся дисковыми — цепкими, эффективными, безопасными.

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Фото: Depositphotos, Volkswagen