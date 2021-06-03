Подобные коробки передач сегодня применяются только в некоторых моделях Porsche и Audi.

Канадская компания Inmotive из Канады предлагает новую трансмиссию для электромобилей, которая увеличивает запас хода, улучшает динамику и снижает стоимость машин.

Но нужно ли электромобилям трансмиссия с более чем одной скоростью? Здесь мнения экспертов разделились.

Коробка Ingear, разработанная для следующего поколения электромобилей, позволит создать более быстрые и экономичные машины при меньших финансовых вложениях. Это касается как легковых автомобилей и кроссоверов с внедорожниками, так и автобусов, грузовиков и других транспортных средств, включая мототехнику.

У большинства электромобилей между двигателем и колесами установлены два редуктора. Ingear с цепным приводом и звездочкой с переменным диаметром устанавливается вместо второго. При переключениях добавляются или убираются сегменты звездочки, благодаря чему связь двигателя с колесами не обрывается ни на секунду.

Компания заявляет, что новая коробка увеличивает запас хода электромобилей на 7–15%, а их динамика улучшается на 15%. Минус же коробки в том, что она добавляет электромобилю веса и стоимости, делая простую конструкцию сложнее.

Коробка может устанавливаться на любой электромобиль, что было доказано на примере электрической версии Kia Soul. Но нужен ли электромоторам такой агрегат, если они сами способны менять мощность и крутящий момент так, как велит им программа в блоке управления? Именно поэтому вопрос коробки передач для электромобилей такой спорный.

Если судить по старым фильмам, то сегодня в небе должно быть множество летающих автомобилей. Но где они и почему мы до сих пор ездим по земле? Простой ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

Фото, видео: Inmotive