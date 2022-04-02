Сельская дискотека: самые странные «Жигули», что вы видели

Все, что за передними дверьми — мотоциклетное; маятник подвески, например, перекочевал с Yamaha YZF-R1.

Казалось бы, какого только тюнинга «единички» не видывал свет. Однако автоблогинг (и особенно часто — отечественный) раз от раза доказывает, что нет предела совершенству и... безумию. Youtube-канал с говорящим названием «Русская джимхана» реализовал немало совершенно безумных проектов, но в этот раз ребята как будто переплюнули сами себя.

Как обычно, видео представляет собой настоящую короткометражку с крепким сюжетом. В данном случае он классический, почти шекспировский: едем в соседнее село на дискотеку. Однако, саундтрек тут иной (The Prodigy встречаются с Ладой Дэнс, например) и, в отличии от одноименного шедевра Султана-Урагана и Мурата Тхагалегова, в данном видеопрочтении герой отправляется в путь не на «Победе», а на... В общем, смотрите сами.

От ВАЗ-2101 здесь осталась только передняя часть кузова (отлично отреставрированная, надо отметить), лишенная крыши, и даже верхняя часть рамки ветрового стекла пала жертвой стиля.

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Все, что за передними дверьми — мотоциклетное; маятник подвески, например, перекочевал с Yamaha YZF-R1.

«Единичка» из вполне мирного четырехколесного транспортного средства превратилась в зверский трицикл, который по ходу пьесы меняет движитель на гусеницу, а управляемые колеса — на лыжи. Спойлер: дискотека удалась.

А вот еще один пример здорового тюнинг-безумия: малолитражку оснастили реактивным двигателем.

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Видео: Youtube / «Русская джимхана»