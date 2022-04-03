Кто и зачем создал ЭТО: вас ждет интересная история

…и видео. Причина появления такого автомобиля еще более странная, чем он сам. Но как он звучит!

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Один из самых странных и нестандартных автомобилей мира имеет уникальную конструкцию и внешний вид. Объяснить, почему машина выглядит именно так, несложно: заказчиком ее была компания Friendly Robotics, выпускающая роботизированные газонокосилки. То есть, это масштабная копия (3 к 1) продукции компании.

Так Friendly Robotics хотела привлечь внимание к своим автоматическим газонокосилкам. Но именно этот экземпляр (управляемый человеком), сделала не сама компания, а фирма Cummfy Banana.

Управляемая «газонокосилка-робот» оснащена тремя сиденьями в ряд. Это спортивные ковши, стоящие примерно так же, как кресла в McLaren F1. Двигатель же был взят от внедорожника. Это 8-цилиндровый V—образный бензиновый мотор от Land Rover, передающий свою мощность на колеса через 4-ступенчатую механическую коробку передач от VW Type 2.

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Чтобы придать автомобилю внешность газонокосилки-робота, из труб было сварено уникальное шасси, а кузов из стекловолокна предоставил сам заказчик — компания Friendly Robotics.

Сегодня компания Friendly Robotics называется Robomow, и она по-прежнему продает газонокосилки-роботы.

Фото, видео: Youtube