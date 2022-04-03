Кто и зачем создал ЭТО: вас ждет интересная история

Один из самых странных и нестандартных автомобилей мира имеет уникальную конструкцию и внешний вид. Объяснить, почему машина выглядит именно так, несложно: заказчиком ее была компания Friendly Robotics, выпускающая роботизированные газонокосилки. То есть, это масштабная копия (3 к 1) продукции компании.
Так Friendly Robotics хотела привлечь внимание к своим автоматическим газонокосилкам. Но именно этот экземпляр (управляемый человеком), сделала не сама компания, а фирма Cummfy Banana.
Управляемая «газонокосилка-робот» оснащена тремя сиденьями в ряд. Это спортивные ковши, стоящие примерно так же, как кресла в McLaren F1. Двигатель же был взят от внедорожника. Это 8-цилиндровый V—образный бензиновый мотор от Land Rover, передающий свою мощность на колеса через 4-ступенчатую механическую коробку передач от VW Type 2.
Чтобы придать автомобилю внешность газонокосилки-робота, из труб было сварено уникальное шасси, а кузов из стекловолокна предоставил сам заказчик — компания Friendly Robotics.
Сегодня компания Friendly Robotics называется Robomow, и она по-прежнему продает газонокосилки-роботы.
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Фото, видео: Youtube