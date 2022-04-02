Барный стул оснастили 9,4-литровым мотором V8 — журнал За рулем

Барный стул оснастили 9,4-литровым мотором V8

Держаться, кроме как за рулевое колесо, здесь не за что, а по бокам у вас будут две громкие стены огня, вырывающиеся из торчащих вверх патрубков.

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Создали этого монстра в Mountain Boss Hoss. Получился самый крутой в мире «барный стул», или самый нелепый в мире автомобиль. Его, кстати, можно купить, если вам не жалко 4–8 тысяч долларов или 300–700 тысяч рублей. Именно столько планируют за него выручить на аукционе Mecum Houston. Сегодня последний день торгов.

Основа ездовой установки — двигатель Chevrolet V8. Такой новый мотор стоит 14 900 долларов (1,3 млн рублей). Его объем составляет 9,4 литра, а мощность — 737 лошадиных сил. Крутящий момент достигает 922 Нм. Среднеразмерный автомобиль с этим мотором способен проехать четверть мили секунд за девять. Но в данном исполнении он, скорее, отправит вас в больницу, и намного быстрее.

Барный стул оснастили 9,4-литровым мотором V8

Барный стул оснастили 9,4-литровым мотором V8

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Но. Всё предусмотрено.

Мощность передается на колеса через своего рода автоматическую коробку передач, благодаря которой максимальная скорость ездовой установки — лишь 40 км/ч. Задним ходом она способна двигаться со скоростью 8 км/ч.

Барный стул оснастили 9,4-литровым мотором V8

Барный стул оснастили 9,4-литровым мотором V8

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Вы спросите, зачем вообще нужен такой автомобиль? Ну, например, он может буксировать 900-килограммовые прицепы — медленно, но весело и очень громко.

Фото: Mecum Houston

Барный стул оснастили 9,4-литровым мотором V8

Держаться, кроме как за рулевое колесо, здесь не за что, а по бокам у вас будут две громкие стены огня, вырывающиеся из торчащих вверх патрубков.

Барный стул оснастили 9,4-литровым мотором V8 — фото 1324308Барный стул оснастили 9,4-литровым мотором V8 — фото 1324309Барный стул оснастили 9,4-литровым мотором V8 — фото 1324306Барный стул оснастили 9,4-литровым мотором V8 — фото 1324307Барный стул оснастили 9,4-литровым мотором V8
Барный стул оснастили 9,4-литровым мотором V8

Держаться, кроме как за рулевое колесо, здесь не за что, а по бокам у вас будут две громкие стены огня, вырывающиеся из торчащих вверх патрубков.

Барный стул оснастили 9,4-литровым мотором V8 — фото 1324307Барный стул оснастили 9,4-литровым мотором V8 — фото 1324306Барный стул оснастили 9,4-литровым мотором V8 — фото 1324308Барный стул оснастили 9,4-литровым мотором V8 — фото 1324309Барный стул оснастили 9,4-литровым мотором V8
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