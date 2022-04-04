Дилеры Subaru расширяют торговые площади

Несмотря на определенные трудности в автоотрасли, дилерские центры в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде продолжают улучшать качество обслуживания клиентов.

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С апреля 2022 года компания ООО «Никко Моторс» начала обслуживать клиентов в новом помещении, расположенном по адресу: Екатеринбург, ул. Сибирский Тракт, 17А.

Общая площадь здания «Субару Центр Екатеринбург Восток» составляет 1146 кв.м, из которых 535 кв.м занимает шоу-рум и 611 кв.м — сервисная зона.

Покупателей встречает весь актуальный модельный ряд автомобилей Subaru, а приветливый персонал дилерского центра готов проконсультировать по приобретению новых автомобилей Subaru, сертифицированных машин с пробегом (программа Subaru Select), запасных частей и аксессуаров, а также ответить на вопросы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей.

В сервисной зоне расположены четыре поста слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, пост для проведения шиномонтажных работ, установки дополнительного оборудования, два поста мойки, а также склад запасных частей.

В середине марта 2022 года завершился ребрендинг дилерского центра Субару Центр Нижний Новгород, начатый официальным дилером ООО «Созвездие» в 2021 году.

В обновленном шоу-руме площадью более 500 кв. м, который находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Народная, 41, представлены все модели Subaru, которые официально продаются на российском рынке. Здесь также можно приобрести сертифицированные машины с пробегом, запчасти, осуществить техническое обслуживание и гарантийный ремонт.

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