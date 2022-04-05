Суд объяснил, как считать расходы на ремонт автомобиля

От чего отталкиваться: от первоначальной цены, цены на новый автомобиль аналогичной марки или от чего-то другого?

У автовладельца вышла из строя коробка передач на автомобиле 2012 года выпуска. Причина — производственный дефект. Стоимость ремонта оценили в 416 400 рублей, а автомобиль на момент его приобретения стоил 785 293 рубля. Но, по мнению автовладельца, поскольку недостаток является существенным (а только в этом случае можно вернуть товар, если после покупки прошло более 15 дней), он, как потребитель, имеет право на бесплатный ремонт, пишет «Российская газета».

Производитель в ремонте отказал, и автовладелец пошел в суд, рассчитывая взыскать не только деньги на ремонт, но и штраф.

Районный суд частично удовлетворил его требования, а в апелляционном суде в иске отказали, указав, что соразмерность стоимости ремонта автомобиля необходимо определять с учетом цены на новый автомобиль аналогичной марки, которая на момент вынесения судебного акта составляла 1 млн 250 тыс. рублей. В связи с этим суд пришел к выводу, что стоимость устранения недостатка автомобиля соразмерна его цене и, таким образом, недостаток не является существенным.

Неправы все

3-й кассационный суд пришел к выводу, что неправы оба суда. Он указал на то, что соразмерность стоимости устранения недостатка необходимо соизмерять с тем товаром, в котором недостаток обнаружен, а не с его новым аналогом. Районный суд был неправ в том, что считал расходы на устранение недостатка от стоимости автомобиля на момент его покупки, апелляционный — в том, что считал от стоимости такого же, но нового автомобиля на рынке.

Считать же нужно от стоимости автомобиля того же года выпуска, установив с помощью эксперта стоимость такого автомобиля на рынке авто с пробегом в данный момент. И исходя из этого принимать решение о соразмерности или несоразмерности расходов на устранение недостатка.

Дело отправлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Это решение важно для тех, у кого вдруг обнаружилась серьезная неисправность машины, а за время владения ее стоимость на рынке значительно выросла.

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Существенный недостаток — неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов; недостаток, расходы на устранение которого приближены к стоимости или превышают стоимость самого товара (работы, услуги) либо выгоду, которая могла бы быть получена потребителем от его использования.