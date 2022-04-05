В опубликованном видео хозяин мотоцикла готовит его к сезону и выезжает на прогулку.

Аллен Мильярд — ученый, помешанный на мотоциклах. В прошлом создал несколько удивительных байков буквально на коленке — используя самые обычные ручные инструменты и свою верную ножовку. Одна из его самых знаменитых машин — мотоцикл с двигателем Viper V10.

Этому байку и посвящен ролик. Видео начинается с планового технического обслуживания мотоцикла в рамках подготовки его к сезону и техосмотру. Мотоцикл простоял целый год.

Большинство подобных байков создаются только для показов на мотошоу, но мотоциклы Аллена — для езды. И благодаря видео мы понимаем, что это за зверь с двигателем V10. Для обычной размеренной езды двигателю хватает 1500 оборотов в минуту, а огромные размеры байка впечатляют.

8-литровый двигатель V10 взят от Dodge Viper GTS 1995 года выпуска и выдает около 500 лошадиных сил. Весит 340 кг — больше, чем остальной мотоцикл. Общая масса байка — 630 килограммов.

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Поскольку двигатель V10 — не из маленьких, то в обычную раму он никак не помещался. Поэтому Аллен сделал два нестандартных подрамника, которые крепятся болтами к передней и задней частям двигателя. Но для трансмиссии места не осталось. Оказалось, что V10 имеет такой огромный крутящий момент, что необходимости переключать передачи нет — мотоцикл разгоняется до 322 км/ч.

А вот рейтинг самых аварийных мотоциклов.

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Фото, видео: YouTube