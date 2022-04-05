Самая просторная кабина: показан новый Урал Егерь Next

Салон внедорожника не только на десяток сантиметров длиннее, но и заметно выше — за счет применения крыши от ГАЗели Бизнес.

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Нет, перед вами не стандартный Урал Next с двухрядной кабиной! Кабина здесь — с оригинальной, спроектированной заново задней частью, а также с более высоким уровнем крыши. Дело в том, что нижегородская компания «Автомастер» создала такую кабину для пожарной модификации ГАЗ Садко Next (у газовского и ураловского Некстов кабины во многом унифицированы), а затем подобными машинами заинтересовались «гражданские» заказчики.

В итоге более просторная кабина, необходимая пожарному расчету для комфортного размещения в полной амуниции, оказалась кстати и на обычном двухосном УРАЛе. Получившаяся модификация — серийная, она имеет название Урал-43206 Егерь Next. Кабина у нее не только на 10 см длиннее обычной «двухрядки», но и заметно выше, ведь вместо стандартной крыши применили более высокую, заимствованную у ГАЗели Бизнес.

В задней части салона Егеря не четыре сиденья, как у «пожарной» версии Садко, а всего три, но они более широкие и комфортные, с трехточечными ремнями безопасности, рассказывает Youtube-канал MotorProject. Единственное, чего может не хватить задним седокам — это надежных поручней, полезных на бездорожье. В остальном им гарантированы простор и комфорт, так необходимые в дальней дороге.

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Грузовая платформа чуть сократилась (до 3,5 метров), но с ней Егерь способен перевезти до 4 тонн груза. По технической части машина осталась прежней: колесная формула — 4х4 (хотя у Урала, конечно, есть и трехосные модификации), турбодизель ЯМЗ‑536 с рабочим объемом 6,65 литра, 2-ступенчатая раздатка и 9-ступенчатая механическая коробка передач.

А вот «родственник по кабине», внедорожный Садко Next, скоро может получить автомат российской разработки.

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Видео: YouTube / MotorProject