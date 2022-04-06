В Renault разделят бизнес на две компании

Французский производитель рассматривает возможность выделения бизнеса по производству электромобилей.

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Группа Renault изучает возможность разделения своего бизнеса на две независимые компании, сообщает Bloomberg.

На прошлой неделе генеральный директор концерна Лука де Мео и финансовый директор Тьерри Пьетон представили первые детали плана. По их словам, так называемая компания New Mobility, состоящая из электромобилей, и подразделение каршеринга Mobilize будут отделены от других активов.

Глубокую перестройку бизнеса в Renault решили провести именно в тот момент, когда компания испытывает трудности, связанные с ее бизнесом в России. В прошлом месяце Renault сигнализировала об уходе со своего второго по величине рынка, остановив работу московского завода и заявив, что оценивает варианты решения вопроса со своим предприятием АВТОВАЗ, чей бренд Lada является самым продаваемым в стране.

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Разделение компании послужит не только минимизации издержек из-за дорогостоящего ухода из России, но и сбору средств на разработку новых электромобилей и технологий. Renault снизила свои прогнозы по операционной марже группы и свободному денежному потоку от автомобильной деятельности, сославшись на приостановку деятельности в России.

Что у других?

Renault — не единственный автопроизводитель, который рассматривает возможность выделения электромобилей в отдельное структурное подразделение. Ford также работает над подобной схемой: будет две компании: Ford Model e — производство электромобилей, электромобилей, программного обеспечения, технологий и услуг для подключенных автомобилей, и Ford Blue, которая сосредоточится только на авто с ДВС, расходы на которые сократятся.

Таким образом, события в мире затронули и организацию авиапредприятий, вынужденных корректировать свои планы, минимизировать расходы и проводить структурные изменения.

Запчасти в Россию будут завозить без согласия брендов, по схеме параллельного импорта. Мы провели опрос «За рулем», чтобы узнать мнение читателей по этому поводу.



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