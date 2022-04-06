Срок действия водительских удостоверений продлят. Возможно — журнал За рулем

Срок действия водительских удостоверений продлят. Возможно

Минэкономразвития предлагает дополнить рядом пунктов «антикризисное» постановление Правительства РФ № 353 от 12 марта.

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В частности, для снятия нагрузки с бизнеса в условиях санкций ведомство совместно с коллегами из МВД предлагает продлить на три года действие российских водительских удостоверений, сроки которых истекают (или уже истекли) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, сообщает «Лайф» со ссылкой на источник в ведомстве.

Если инициатива пройдет, это коснется более пяти миллионов водителей по всей стране.

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Также идет речь о продлении на 12 месяцев действия диагностических карт, содержащих заключения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности, которые были оформлены на спецтранспорт и прицепы к нему, предназначенные для перевозок опасных грузов, зарегистрированных в районах Крайнего Севера.

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Эта мера может затронуть около 600 организаций, говорится в документе.

Кроме того, в документе предлагается продлить сроки действия и ряда других разрешений, не имеющих отношения к автоотрасли.

Фото: Depositphotos

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