Срок действия водительских удостоверений продлят. Возможно

В частности, для снятия нагрузки с бизнеса в условиях санкций ведомство совместно с коллегами из МВД предлагает продлить на три года действие российских водительских удостоверений, сроки которых истекают (или уже истекли) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, сообщает «Лайф» со ссылкой на источник в ведомстве.
Если инициатива пройдет, это коснется более пяти миллионов водителей по всей стране.
Также идет речь о продлении на 12 месяцев действия диагностических карт, содержащих заключения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности, которые были оформлены на спецтранспорт и прицепы к нему, предназначенные для перевозок опасных грузов, зарегистрированных в районах Крайнего Севера.
Эта мера может затронуть около 600 организаций, говорится в документе.
Кроме того, в документе предлагается продлить сроки действия и ряда других разрешений, не имеющих отношения к автоотрасли.
- Найден способ поставлять в Россию брендовые запчасти.
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Фото: Depositphotos