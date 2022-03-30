Найден способ поставлять в Россию брендовые запчасти. Что с ценами?

Кабмин легализовал параллельный (серый) импорт. То есть некоторые группы товаров можно будет ввозить в страну без согласия правообладателей торговых марок.

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Правительство приняло решение разрешить ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. Постановление, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт, было опубликовано сегодня на сайте кабмина.

Перечень таких товаров поручено сформировать Минпромторгу на основании предложений федеральных ведомств.

Чтобы не допустить контрафакта, в отношении товаров, ввозимых в нашу страну в рамках параллельного импорта, примут все необходимые таможенные и контрольные процедуры. Кроме того, такая продукция будет подлежать гарантированному обслуживанию.

В условиях санкций это поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них.

«Цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя», — сказал Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Поскольку перечень товаров пока не обнародован, говорить о том, что в него войдет, преждевременно. Однако очевидно, что запчасти для автомобилей и компоненты являются крайне востребованным товаром, и уже сейчас на рынке ощущается их дефицит. Из-за чего существенно взлетели цены.

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Возможность закупать фирменные запчасти без оглядки на обладателей брендов поможет сдержать рост цен на внутреннем рынке, а возможно даже и немного снизить. Так как известно, что компании в разных странах могут ставить разные цены на одну и ту же продукцию. Товары можно будет закупать в третьих странах, где они дешевле, импортировать их на нашу территорию без ведома производителя или правообладателя. Хотя сам механизм параллельного импорта пока неизвестен. По всей видимости, закупки будут производиться через фирмы-посредники.

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8 марта 2022 года президент РФ подписал федеральный закон 46-ФЗ, наделяющий кабмин правом определять продукцию, в отношении которой разрешается параллельный импорт.