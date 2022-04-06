Автомобилей было куплено меньше, чем в марте прошлого года, и меньше, чем в январе и феврале этого года. Перегнули с ценами?

Материалы по теме Новый или «б/у» — сравнили цены на автомобили и очень удивлены

В марте было продано лишь 79 тысяч легковых автомобилей, подсчитал «Автостат», и это меньше, чем годом ранее, на 43%. К январю и февралю 2022 года падение спроса составило 12%.

По данным экспертов, виной тому приостановка поставок автомобилей на российский рынок, нарушение логистических цепочек поставок комплектующих, обвал курса российского рубля и рост цен на машины, в среднем, на 35–45%.

В основном, в марте покупались автомобили марок Lada, Kia, Hyundai, Renault и Toyota. Наибольшее падение спроса оказалось у автомобилей Skoda, Great Wall, Subaru, Volkswagen, Lexus, Cadillac и JAC. А единственной компанией, оказавшейся в плюса, стал Haval.

Материалы по теме Реальные цены: мы прошлись по дилерам и всё выяснили

При этом на вторичном рынке продажи выросли в первом квартале на 4,2%. Самыми же популярными автомобилями стали недорогие Lada Priora, Samara и Granta.

В такой ситуации, казалось бы, можно ожидать возвращения скидок на новые автомобили, запуска различных программ и сокращения наценок дилеров. Но, при сохраняющемся дефиците, рассчитывать на это надо с осторожностью, хотя Exeed уже объявил о трех программах, по которым возможны скидки на кроссоверы марки.

главный редактор журнала «За рулем»:

— Новых машин на рынке больше не становится. Все, что к нам везут, это автомобили из Китая. Но они тоже не могут в одночасье заполнить образовавшийся на нашем авторынке вакуум. Китайские автопроизводители, конечно же, будут наращивать объемы поставок, но делать это будут постепенно, загружая не только производство, но и логистику. В любом случае, они весь рынок не закроют, а остальное — это неизвестность и выбирание остатков автомобилей, которые стоят каких-то запредельных денег. А если товара нет, то с чего падать ценам?

Фото: Claudio Schwarz / Unsplash