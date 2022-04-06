В марте было продано лишь 79 тысяч легковых автомобилей, подсчитал «Автостат», и это меньше, чем годом ранее, на 43%. К январю и февралю 2022 года падение спроса составило 12%.
По данным экспертов, виной тому приостановка поставок автомобилей на российский рынок, нарушение логистических цепочек поставок комплектующих, обвал курса российского рубля и рост цен на машины, в среднем, на 35–45%.
В основном, в марте покупались автомобили марок Lada, Kia, Hyundai, Renault и Toyota. Наибольшее падение спроса оказалось у автомобилей Skoda, Great Wall, Subaru, Volkswagen, Lexus, Cadillac и JAC. А единственной компанией, оказавшейся в плюса, стал Haval.
При этом на вторичном рынке продажи выросли в первом квартале на 4,2%. Самыми же популярными автомобилями стали недорогие Lada Priora, Samara и Granta.
В такой ситуации, казалось бы, можно ожидать возвращения скидок на новые автомобили, запуска различных программ и сокращения наценок дилеров. Но, при сохраняющемся дефиците, рассчитывать на это надо с осторожностью, хотя Exeed уже объявил о трех программах, по которым возможны скидки на кроссоверы марки.
— Новых машин на рынке больше не становится. Все, что к нам везут, это автомобили из Китая. Но они тоже не могут в одночасье заполнить образовавшийся на нашем авторынке вакуум. Китайские автопроизводители, конечно же, будут наращивать объемы поставок, но делать это будут постепенно, загружая не только производство, но и логистику. В любом случае, они весь рынок не закроют, а остальное — это неизвестность и выбирание остатков автомобилей, которые стоят каких-то запредельных денег. А если товара нет, то с чего падать ценам?
- А вот что ждет рынок летних шин.
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Фото: Claudio Schwarz / Unsplash