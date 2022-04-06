Кастом в переводе с английского, буквально, — «изготовленный на заказ». Поэтому существуют такие мотоциклы чаще в единственном экземпляре. Реже выпускаются заводские кастомы, тиражи которых невелики. Например, коллекции Custom Vehicle Operations (CVO) и «Легенды» у Harley—Davidson.
Все кастомы — полностью переделанные серийные модели мотоциклов. Переделывают их под заказчиков, у которых есть свои представления об идеальном мотоцикле, в чем вы легко убедитесь на выставке «Мотовесна». Чтобы получить такой байк, достаточно накопить денег и обратиться в кастом-мастерскую.
Часто в кастоме воплощаются идеи его создателя. А идеальным кастомом многие считают тот, который владелец сделал сам.
Кастом можно сделать на базе абсолютно любого мотоцикла, но чаще всего выбираются круизеры. Дооснащения и перешивки сиденья с аэрографией недостаточно, чтобы сделать кастом. Кастомайзинг — это вид искусства, который определяется, кроме всего прочего, вниманием к деталям.
Самые распространенные кастомы — это чопперы и бобберы. Первые делаются на основе круизеров, а вторые — на базе классических мотоциклов.
Чоппер можно отличить по удлинненной вилке, установленной под большим углом, рогатому рулю, низкому седлу, отсутствию пластика и обвесов, небольшому бензобаку, большому, но узкому переднему колесу и маленькому, но широкому заднему, а также по отсутствующему переднему крылу.
Боббер делается иначе. У него толстые, большие и абсолютно одинаковые колеса, малый наклон спинки и одно седло, а крылья либо маленькие, либо их нет вовсе.
Но ничто не мешает смешивать стили, перемешивать, миксовать и так далее.
Кастом — это полет фантазии, и необязательно пытаться создать что-то в стиле ретро. Порой попадаются весьма футуристичные экземпляры.
Полюбоваться же этими произведениями искусства лично можно в ближайшие выходные — с 8 по 10 апреля, на выставке «Мотовесна», которая пройдет в «Экспоцентре» (Москва, Краснопресненская наб., 14).
- Кроме «Мотовесны» можно посетить еще четыре выстовки, проходящие в «Экспоцентре» (по тому же билету): «Велокульт», «ЕДрайв», Motorsport Expo, фестиваль «Ножевая культура». Подробнее о них и «Мотовесне» можно узнать здесь.
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Фото: «Мотовесна»