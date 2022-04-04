«Мотовесна» - в новом формате: с 8 по 10 апреля

Мотоциклы, кастомы, велосипеды, электротранспорт, ножи, гонки, розыгрыши мотоциклов и не только — все это ждет вас в московском «Экспоцентре» в ближайшие выходные.

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«Мы не можем не провести наши выставки. Сейчас то время, когда каждый способен по-настоящему поддержать российскую мото- и автоиндустрию — своим присутствием и своим вниманием», — отметили организаторы.

Речь идет об одних из самых зрелищных выставок России, на которых в избытке не только экспонатов от ведущих мировых мотопроизводителей, но и различных активностей. Это:

Все они пройдут в одно время (с 8 по 10 апреля 2022 года) и на соседних площадках «Экспоцентра» на Красной Пресне, попасть на которые можно по одному билету.

Организаторы обещают, что в этом году формат мероприятий будет иным — выставки отреагировали на ситуацию в мире, и программа дополнилась десятком важных конференций, на которых будут обсуждаться развитие и поддержка индустрии.

Московское Custom & Tuning Show

Это уже пятнадцатое по счету шоу, которое проходит в рамках «Мотовесны» — юбилейное. Здесь всегда есть на что посмотреть — это мотоциклы, превращенные лучшими мастерами России в арт-объекты или, проще говоря, в кастомы. Все они существуют в единственном экземпляре и вызывают восторг даже у тех, кто далек от мотомира. Надо подчеркнуть, что шоу, которое пройдет с 8 по 10 апреля, является официальным этапом чемпионата мира по кастомайзингу по классификации AMD. Выставлявшиеся здесь кастомы уже становились чемпионами мира.

Конференция производителей электротранспорта

Насколько реально появление российского электромобиля? Это зависит от того решения вопросов, которые сегодня встали перед российской отраслью электротранспорта. Поэтому выставка «ЕДрайв» дополнилась конференцией производителей электротранспорта на тему «Перспективы развития национальной электромобильной индустрии России в реалиях 2022 года». Здесь можно будет узнать о будущем из первых рук и получить ответы на вопросы.

Велогонки по деловому центру Москвы

Выставка «Велокульт» хороша не только экспозицией. В ее рамках пройдут также велогонки, принять участие в которых может каждый. Они ежегодно помогают популяризировать велоспорт и велокультуру в России, объединяя единомышленников — профессионалов и любителей.

В этом году готовится сразу несколько трасс: критериум, спид-триал и даже виртуальная, проехать которую можно на специальном велосимуляторе «Cyberpunk» от Comiron Sport. Кстати, на «Велокульте» пройдет финал виртуального заезда.

Аукцион «Мир гонок»

Уйти с пустыми руками с выставок не получится, особенно если посетить благотворительный аукцион «Мир гонок». Представлять лоты там будут именитые спикеры, спортсмены и гоночные команды. Например, от команды «КАМАЗ-мастер» — пятикратный победитель Дакара Эдуард Николаев и победитель ралли «Дакар»-2015 Ильгизар Мардеев. В аукционе примет участие и известная мотогонщица Анастасия Нифонтова. Здесь вы сможете купить уникальные фотографии, книги, части экипировки, гоночную атрибутику и другие вещи, связанные с победами в автоспорте.

Все собранные средства передадут благотворительному фонду содействия интеграции инвалидов «Активная жизнь», который является организатором проекта «Картинг без границ».

«Байкальская миля»

Этот фестиваль скорости отличается от прочих суровыми природными условиями — заезды проводятся на льду самого глубокого озера на планете. На «Мотовесне» же будут награждаться его победители, и тут же будет выставляться техника, на которой были установлены рекорды скорости.

Мотоцикл от Департамента транспорта Москвы

Да, Дептранс решил разыграть на «Мотовесне» мотоцикл в рамках программы «Москва — город для мотоциклистов»! Для того чтобы принять участие в розыгрыше, надо посетить стенд департамента на «Мотовесне» и пройти специальный квест. Также здесь можно будет научиться оказывать первую медицинскую помощь и пройти несколько полезных мастер-классов.

Все это и многое другое ждет вас в ЦВК «Экспоцентр» (Москва, Краснопресненская наб., 14). Приходите 8 апреля с 12:00 до 19:00, 9 апреля — с 10:00 до 19:00 и 10 апреля — с 10:00 до 17:00.

На мотовыставке в Японии был представлен уникальный умный мотошлем, который скоро может поступить в продажу.

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Фото: «Мотовесна», Beeline Navigation / Unsplash