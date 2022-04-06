Дилеры рассказали, что будет с ценами на авто в апреле

Несмотря на снижение курса иностранных валют, на рынке мало что изменится, и вот почему, рассказали представители дилерских центров.

В апреле не ожидает ни роста, ни снижения цен на новые автомобили гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Он объясняет, что сейчас курс валюты существенно снизился, а большинство людей внимательно следят за внешними факторами и логично предполагают: поставщики должны снизить цены. Но это заблуждение — цены сохранятся на текущем уровне. Эмоциональность ожидания снижения цен будет тормозить спрос, рассказал он РИА Новости.

В «Авилон Мерседес-Бенц» подтвердили его слова: предпосылок для снижения цен на машины нет. В текущей ситуации трудно прогнозировать динамику цен на апрель, на рынке сохраняется неопределенность.

Прайс-листы все импортеры скорректировали еще в марте. При сохранении текущих курсов валют и ситуации на рынке рост рекомендованных розничных цен, как новых, так и авто с пробегом, маловероятен.

Многие автоконцерны повысили цены под конец прошлого года, а в 2022-м сделали это уже неоднократно. Речь не только о стандартном подорожании новых машин, но и о пересмотре прайс-листов из-за резкого изменения курса валюты с конца февраля. Так, АВТОВАЗ трижды в 2022 году поднимал цены на все модели Lada.

Только в марте АВТОВАЗ поднимал цены дважды, последний раз — 16 марта на 7% в среднем.

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