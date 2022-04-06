К нам едет еще один Tank: «восьмисотый», готовый потеснить Land Cruiser

Принадлежащий концерну Great Wall Motors суббренд Tank своими премьерами за последние пару лет перекрыл большую часть размерной линейки сегмента SUV.
Это не преувеличение: в арсенале уже существующих и еще только заявленных моделей целых пять внедорожников с индексами 300, 400, 500, 600 и 800.
Последний, являющийся флагманом модельного ряда, компания только что запатентовала в России — изображения автомобиля появились в открытой части базы Роспатента.
Судя по изображениям, серийная машина будет довольно точно повторять концепт, показанный в прошлом году, сообщают «Китайские автомобили». Напомним, концепт имел двухцветный кузов в духе Maybach и дизайн передней части кузова, отсылающий к Rolls-Royce Cullinan и Aurus.
Под капотом у флагмана будет турбированный бензиновый V6 рабочим объемом 3 литра и отдачей в 354 л.с. и 500 Нм. В паре с двигателем работает 9-ступенчатая АКП, держащая момент до 600 Нм. Запас пригодится, потому что у Tank 800 обещается и более производительная гибридная версия.
В ближайшие конкуренты китайскому внедорожнику прочат Toyota Land Cruiser 300. В России перспективы такой конкуренции вызывают сомнения, но с принадлежащим к тому же сегменту Haval H9 новый китайский внедорожник потягаться сможет вполне.
Между прочим, у бренда есть и конкурент Land Cruiser Prado — это Tank 600.
- Но пока в России ожидается построенный на платформе вышеупомянутого Haval H9 внедорожник Tank 300 — более компактный и нацеленный на конкуренцию с УАЗ Патриот и другими сравнительно недорогими SUV.
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Фото: Роспатент, «Китайские автомобили»