К нам едет еще один Tank: «восьмисотый», готовый потеснить Land Cruiser

Под капотом — турбированный бензиновый V6 рабочим объемом 3 литра и отдачей в 354 л.с. и 500 Нм.

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Принадлежащий концерну Great Wall Motors суббренд Tank своими премьерами за последние пару лет перекрыл большую часть размерной линейки сегмента SUV.

Это не преувеличение: в арсенале уже существующих и еще только заявленных моделей целых пять внедорожников с индексами 300, 400, 500, 600 и 800.

Последний, являющийся флагманом модельного ряда, компания только что запатентовала в России — изображения автомобиля появились в открытой части базы Роспатента.

Судя по изображениям, серийная машина будет довольно точно повторять концепт, показанный в прошлом году, сообщают «Китайские автомобили». Напомним, концепт имел двухцветный кузов в духе Maybach и дизайн передней части кузова, отсылающий к Rolls-Royce Cullinan и Aurus.

Под капотом у флагмана будет турбированный бензиновый V6 рабочим объемом 3 литра и отдачей в 354 л.с. и 500 Нм. В паре с двигателем работает 9-ступенчатая АКП, держащая момент до 600 Нм. Запас пригодится, потому что у Tank 800 обещается и более производительная гибридная версия.

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В ближайшие конкуренты китайскому внедорожнику прочат Toyota Land Cruiser 300. В России перспективы такой конкуренции вызывают сомнения, но с принадлежащим к тому же сегменту Haval H9 новый китайский внедорожник потягаться сможет вполне.

Между прочим, у бренда есть и конкурент Land Cruiser Prado — это Tank 600.

Но пока в России ожидается построенный на платформе вышеупомянутого Haval H9 внедорожник Tank 300 — более компактный и нацеленный на конкуренцию с УАЗ Патриот и другими сравнительно недорогими SUV.

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Фото: Роспатент, «Китайские автомобили»