Для ГИБДД сделают новую информационную систему

Одно только составление техзадания проекта обойдется бюджету в 27 млн рублей.

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Это будет аналог информационной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД, стоимость которой составила 12 млрд рублей.

На портале госзакупок появился тендер ФКУ «НПО „Спецтехника и связь МВД РФ“» на разработку информационной системы для Госавтоинспекции, пишет «Коммерсантъ», который выиграло ООО «Программный продукт». До 30 июня 2022 года компания должна составить техзадание по проекту, за что получит 27 млн рублей.

МВД озаботилось цифровизацией и собирается потратить на это до конца 2024 года 60 млрд рублей.

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Эксперты считают, что МВД хочет объединить множество разрозненных баз и систем в одну. Это необходимо для разностороннего анализа поступающей в них информации. Но в нынешних условиях санкций это проблематично из-за дефицита вычислительной техники, необходимой для реализации на будущее.

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