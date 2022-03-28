ГИБДД простит водителям мелкие нарушения — журнал За рулем

ГИБДД простит водителям мелкие нарушения

Отказ от тактики «мелких укусов» мог бы снизить социальную напряженность среди водителей в эти непростые времена.

Материалы по теме
В ГИБДД рассказали, где и когда будут изымать документы на машину
Первый замглавы МВД Александр Горовой направил в регионы письмо, в соответствии с которым ГИБДД должна по возможности отказаться от применения штрафов за незначительные нарушения, а также те, что совершаются в условиях «крайней необходимости», или же применять устное предупреждение вместо штрафа.

Преимущественно это относится к водителям грузовиков, задействованных в перевозке товаров народного потребления, сельхозпродукции и «иных грузов, необходимых для сохранения устойчивого развития экономики».

Материалы по теме
ГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянствуКамеры ГИБДД научат распознавать лица и штрафовать пешеходов
Инспекторы направят усилия на злостных нарушителей: усилят контроль за нетрезвыми и лишенными прав автомобилистами, злостными нарушителями ПДД и неплательщиками штрафов, стало известно «Коммерсанту».

Вот список неисправностей, при выявлении которых инспекторы не должны привлекать к ответственности:

  • одна неработающая фара или фонарь
  • стеклоомыватель
  • чрезмерный износ зимних шин (остаток протектора — менее 4 мм)
  • повышенная дымность или шумность двигателя
  • неисправная система выпуска выхлопных газов
  • отсутствие зеркала заднего вида, звукового сигнала.

В дополнение перечислены неисправности для легковых машин:

  • неработающий стояночный тормоз
  • применение шин с разными рисунками протектора на одной оси
  • отсутствие брызговиков.

В письме не сказано, что легковые автомобили для освобождения водителей от штрафов должны быть задействованы в перевозке товаров или грузов. Из чего издание делает вывод, что послабление, частично, коснется и рядовых водителей.

Материалы по теме
Юрист объяснил, каким водителям нужно возить с собой медсправку

Письмо составлено по итогам совещания, где обсуждалась работа полиции в условиях санкционного давления, которое Александр Горовой проводил 24 марта.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Наше новое видео
Renault Duster из парка «За рулем»: обнаружен неприятный дефект
Новая реальность: этот «китаец» подвинет Volkswagen и BMW
Нива-трехдверка — обычная или «злая»? Сравнили Урбан и Бронто

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров93
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: