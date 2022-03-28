ГИБДД простит водителям мелкие нарушения

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Преимущественно это относится к водителям грузовиков, задействованных в перевозке товаров народного потребления, сельхозпродукции и «иных грузов, необходимых для сохранения устойчивого развития экономики».
Инспекторы направят усилия на злостных нарушителей: усилят контроль за нетрезвыми и лишенными прав автомобилистами, злостными нарушителями ПДД и неплательщиками штрафов, стало известно «Коммерсанту».
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Вот список неисправностей, при выявлении которых инспекторы не должны привлекать к ответственности:
- одна неработающая фара или фонарь
- стеклоомыватель
- чрезмерный износ зимних шин (остаток протектора — менее 4 мм)
- повышенная дымность или шумность двигателя
- неисправная система выпуска выхлопных газов
- отсутствие зеркала заднего вида, звукового сигнала.
В дополнение перечислены неисправности для легковых машин:
- неработающий стояночный тормоз
- применение шин с разными рисунками протектора на одной оси
- отсутствие брызговиков.
В письме не сказано, что легковые автомобили для освобождения водителей от штрафов должны быть задействованы в перевозке товаров или грузов. Из чего издание делает вывод, что послабление, частично, коснется и рядовых водителей.
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Письмо составлено по итогам совещания, где обсуждалась работа полиции в условиях санкционного давления, которое Александр Горовой проводил 24 марта.
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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС