ГИБДД простит водителям мелкие нарушения

Отказ от тактики «мелких укусов» мог бы снизить социальную напряженность среди водителей в эти непростые времена.

Материалы по теме В ГИБДД рассказали, где и когда будут изымать документы на машину

Первый замглавы МВД Александр Горовой направил в регионы письмо, в соответствии с которым ГИБДД должна по возможности отказаться от применения штрафов за незначительные нарушения, а также те, что совершаются в условиях «крайней необходимости», или же применять устное предупреждение вместо штрафа.

Преимущественно это относится к водителям грузовиков, задействованных в перевозке товаров народного потребления, сельхозпродукции и «иных грузов, необходимых для сохранения устойчивого развития экономики».

Инспекторы направят усилия на злостных нарушителей: усилят контроль за нетрезвыми и лишенными прав автомобилистами, злостными нарушителями ПДД и неплательщиками штрафов, стало известно «Коммерсанту» Вот список неисправностей, при выявлении которых инспекторы не должны привлекать к ответственности:

одна неработающая фара или фонарь

стеклоомыватель

чрезмерный износ зимних шин (остаток протектора — менее 4 мм)

повышенная дымность или шумность двигателя

неисправная система выпуска выхлопных газов

отсутствие зеркала заднего вида, звукового сигнала.

В дополнение перечислены неисправности для легковых машин:

неработающий стояночный тормоз

применение шин с разными рисунками протектора на одной оси

отсутствие брызговиков.

В письме не сказано, что легковые автомобили для освобождения водителей от штрафов должны быть задействованы в перевозке товаров или грузов. Из чего издание делает вывод, что послабление, частично, коснется и рядовых водителей.

Материалы по теме Юрист объяснил, каким водителям нужно возить с собой медсправку

Письмо составлено по итогам совещания, где обсуждалась работа полиции в условиях санкционного давления, которое Александр Горовой проводил 24 марта.

Правила оформления ДТП хотят упростить.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС