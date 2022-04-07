Иностранцам разъяснили, как приобрести автомобиль в России — журнал За рулем

Иностранцам разъяснили, как приобрести автомобиль в России

Не только приобрести, но и поставить на учет, если у владельца временная регистрация. И что будет, когда закончится срок ее действия подойдет к концу — на эти вопросы ответили в ГИБДД.

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Гражданин другого государства имеет право приобрести автомобиль на территории Российской Федерации, но поставить его на учет он сможет на ограниченный срок, который предусмотрен документом, подтверждающим регистрацию на территории России, сообщает Telegram-канал столичной ГИБДД.

Зарегистрировать автомобиль можно в любом подразделении ГИБДД на территории всей России, вне зависимости от региона регистрации, однако регистрационные знаки будут присвоены в соответствии с цифровым кодом региона, где временно зарегистрирован владелец транспортного средства.

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Когда регистрация владельца закончится, и если нет сведений о ее возобновлении, учет транспортного средства, зарегистрированного на ограниченный срок, автоматически прекратится на следующий день после даты окончания регистрации владельца.

После этого ездить на автомобиле нельзя, так как номерные знаки и регистрационные документы будут числиться в розыске, а транспортное средство считаться незарегистрированным.

  • Правда, купить автомобиль в России становится все сложнее из-за дефицита на рынке и гигантского роста цен, особенно это касается новых машин. Могут ли машины подешеветь?
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Depositphotos

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