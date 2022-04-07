Ниву первых годов выпуска восстановили в идеал (видео)

Те внедорожники, наряду с универсалами ВАЗ-2102, эксплуатировались «в хвост и в гриву», потому отыскать хорошо сохранившийся автомобиль - огромная проблема.

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5 апреля внедорожник Нива отметил 45 лет со старта выпуска — первые машины сошли с конвейера Волжского автозавода весной 1977-го. К этому событию клуб энтузиастов Lada History подготовился особо: ребята отреставрировали ВАЗ-2121 Нива, выпущенный в 1980 году. Теперь этот экземпляр ясно дает понять, какой была Нива тогда — поклонникам модели будет интересно сравнить эту машину с современной Lada Niva Legend.

Как рассказал президент клуба Сергей Диогрик, советским Нивам, наравне с универсалами ВАЗ-2102, выпала нелегкая участь: они были утилитарными автомобилями и использовались для самой тяжелой работы. Поэтому до нашего времени дожило совсем немного внедорожников первых годов выпуска. Мастерам с трудом удалось отыскать подходящий экземпляр в сносном состоянии.

Однако даже он для восстановления в первозданное состояние потребовал огромного внимания. Так, например, одну из дверей пришлось собирать из трех других. Двигатель был переведен на первый ремонтный размер. В комплектации появились крепежные детали, которые были прописаны в чертежах, но на конвейере в силу разных причин не применялись.

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Машина культового советского цвета «Рубин» была готова точно в срок, хотя и доделывалась в режиме аврала.

На праздничных мероприятиях в Тольятти, посвященных рождению Нивы, возрожденный автомобиль высоко оценил дизайнер модели Валерий Семушкин — и оставил свою роспись на передней панели внедорожника.

Отлично иллюстрирует историю появления Нивы старый документальный фильм «Рожденный на ВАЗе», рекомендуем посмотреть.

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Видео: YouTube / На заводе