Снимки обещают автомобиль с внедорожной внешностью и технологичным салоном.

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Вместе с Hyundai Palisade, о котором мы писали вчера, обновляется и Kia Telluride. Это самые большие кроссоверы брендов, а покажут их на автосалоне в Нью-Йорке на следующей неделе.

Большой трехрядный Kia получит новые фары и дневные ходовые огни, состоящие из двух параллельных вертикальных линий. Также будет версия X-Pro, которая получит внедорожные шины и несколько режимов движения по бездорожью.

В салоне появятся объединенные цифровая панель приборов и тачскрин медиасистемы, благодаря чему интерьер станет выглядеть современнее. Под ними расположены три воздуховода климатической системы, а ниже, кажется, — панель управления климатом.

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Премьеры обновленных Telluride и Palisade состоятся 13 апреля на автосалоне в Нью-Йорке. В продажу кроссоверы поступят в ближайшие месяцы. Kia, как и Hyundai, не собирается покидать российский рынок, но в Россию Telluride она не поставляет.

Фото: Kia