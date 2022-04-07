Обновленный кроссовер Hyundai - первые фото

Модель получила внешность в стиле нового Tuscon, и она ей очень идет.

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Hyundai опубликовала первые фотографии обновленного Palisade, который должен появиться в продаже в этом году. Премьера же новинки состоится уже на следующей неделе на Международном автосалоне в Нью-Йорке.

Но снимках видно новую решетку радиатора, которая получила прямоугольную форму с «элементами параметрического щита» — одна из концепций нового дизайна. Автомобиль также обзавелся новыми многоспицевыми легкосплавными дисками. Изменились и фары.

Фотографий задней части Palisade нет, но можно предположить, что изменения там носят тот же характер — новый язык дизайна, как у Tucson и Santa Cruz.

Как свидетельствуют шпионские снимки, интерьер тоже получит серьезное обновление. Здесь появятся новое рулевое колесо, цифровая панель приборов и тачскрин информационно-развлекательной системы, а также более узкие воздуховоды климатической системы.

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Вряд ли перемены коснутся двигателей и трансмиссии. Это по-прежнему будут 2,2-литровый турбодизель и бензиновый двигатель V6 объемом 3,5 литра, которые работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Премьера обновленного Hyundai Palisade состоится на Международном автосалоне в Нью-Йорке 13 апреля в 17:45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет найти на официальном Youtube—канале Hyundai.

Фото: Hyundai