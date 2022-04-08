Разобрались, почему происходят ДТП на ж/д переездах — журнал За рулем

Разобрались, почему происходят ДТП на ж/д переездах

Компания РЖД напомнила, из-за чего на железнодорожных путях продолжают происходить аварии, а также рассказала водителям, как следует вести себя при приближении к переезду.

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Инциденты на железнодорожных переездах — одни из самых опасных и несущих наиболее тяжелые последствия. Компания РЖД в своем Телеграм-канале опубликовала статистику таких происшествий за 1-й квартал текущего года. По этим данным, в первые три месяца 2022-го количество ДТП на переездах существенно сократилось — на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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А именно — за 3 месяца в России на железнодорожных путях произошло 54 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 35 человек и пятеро погибли.

РЖД называет две основные причины ДТП на переездах:

  • нарушение ПДД — водители выезжают на пути на запрещающий сигнал светофора;
  • сломавшийся на путях автомобиль.

Компания призывает водителей неукоснительно соблюдать правила при следовании через железнодорожные переезды.

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Необходимо руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного. Также нужно быть уверенным в технической исправности автомобиля. Перед тем как выехать на переезд, надлежит удостовериться в отсутствии приближающегося поезда.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

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