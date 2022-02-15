Поезд рекордных размеров отправился в Москву

Его длина эквивалентна 130 вагонам, которые тянут три электровоза.

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С Дальнего Востока в Подмосковье, на станцию Силикатная в Подольске, вышел железнодорожный состав рекордной длины — 1800 метров. Специалисты говорят, что это показывает, насколько в России высок спрос на контейнерные перевозки. И он растет на все виды перевозок — экспортные, внутренние и транзитные.

Чтобы удовлетворить этот спрос, запускаются составы невероятной длины — настоящие поезда-гиганты. И вот установлен новый рекорд — 1,8-километровый состав весом 4700 тонн, который тянет трехсекционный электровоз 3ЭС5К «Ермак». Поезд проследует до Подольска без расцепок.

«Это все равно что 130 „угольных“ полувагонов. Вместе с трехсекционным электровозом 3ЭС5К „Ермак“ его длина — 1800 метров, вес — 4700 тонн, — говорится в сообщении РЖД. — По сути, это сразу два поезда, которым необходим только один локомотив и одна „нитка“ графика. Без расцепки поезд проследует по Транссибу через всю страну и прибудет на подмосковную станцию Силикатная».

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Есть только одна проблема — такие длинные поезда могут принять ограниченное количество станций.

Тем временем на Байкал начал ходить поезд-лайнер — настоящая гостиница, которая каждый день останавливается в новом городе.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото: РЖД