Порядка 1700 километров дорог к туристическим местам будет отремонтировано в этом году.

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Речь идет о почти 1700 км дорог, ведущих к уникальным памятникам архитектуры, природным заповедникам и живописным местам. Дороги будут отремонтированы в этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». До конца года планируется отремонтировать еще порядка 345 участков трасс и улиц, ведущих к туристическим местам.

«За три года существования нацпроект „ Безопасные качественные дороги “ внес огромную лепту в развитие внутреннего туризма. Многие туристические объекты стали доступнее, добраться до них теперь можно быстрее и с комфортом. В регионах привели в нормативное состояние более 800 объектов улично-дорожной сети, ведущих к местным достопримечательностям. А их общая протяженность — более 4 тысяч километров. В новом дорожном сезоне эта работа будет продолжена: еще порядка 1,7 тысячи километров дорог планируем отремонтировать в новом году», — сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Предоставлено пресс-службой Федерального дорожного агентства

Достопримечательности

Алтайский край

Начинаются работы по ремонту семи участков автодорог Алтайского края, по которым можно будет быстро и с комфортом доехать до многих живописных мест.

«Одним из приоритетов в части развития региона является ремонт и строительство дорог, ведущих к туристическим местам. В этом году мы запланировали привести в нормативное состояние более 40 км, останавливаться не планируем, в следующем году будем продолжать работу в этом направлении. Для нас важно, чтобы жители и гости Алтайского края могли комфортно и безопасно добираться до полюбившихся им мест», — отметил начальник отдела технического надзора, ремонта и содержания дорог министерства транспорта региона Николай Анисимов.

Алтайский край (предоставлено пресс-службой Федерального дорожного агентства)

Легче будет доехать и до озера Бурлинское — жемчужины озерного края, дорога к которому идет от Славгорода, а также до зимнего курорта Светлое озеро, куда прилетают на зимовку лебеди. Ровная и безопасная дорога появится и между поселками Романово и Бурановка, ведущая к соленому озеру в селе Гуселетово.

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде в этом году планируется отремонтировать четыре участка.

«Туристы должны иметь возможность быстро добраться до интересующих их исторических и культурных объектов. Удобство и простота передвижения — один из факторов, которые влияют на туристическую привлекательность города. Поэтому в 2022 году было приято решение продолжить ремонт улицы Большой Покровской на участке от улицы Крупской до площади Максима Горького, будет отремонтирован Похвалинский съезд от улицы Маслякова до Канавинского моста», — отметил глава города Юрий Шалабаев.

Республика Карелия

Приятнее станет путешествовать на автомобиле по Карелии. Будет отремонтирован 40-километровый участок трассы Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа, благодаря чему музей-заповедник «Кижи», включенному в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, станет ближе.

«Это даст толчок развитию целого кластера в регионе и, соответственно, туризма, кафе, закусочных. Уже много желающих выбрать именно этот маршрут, а когда мы сделаем его в комплексе и паромы пойдут на остров Кижи, процесс развития ускорится», — отметил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергей Щебекин.

Республика Карелия (предоставлено пресс-службой Федерального дорожного агентства)

В Прионежье отремонтируют дорогу к горнолыжному центру «Ялгора», а также трассу Олонец — Леппясилта, ведущую к популярным местам отдыха в Приладожье. Вдоль же трассы Петрозаводск — Лососинное появится 11-километровая велодорожка.

Костромская область

В Костромской области отремонтируют дорогу к мемориальному и природному музею-заповеднику «Щелыково», связанному с жизнью и творчеством драматурга А.Н. Островского, 200-летие которого будет отмечаться в следующем году. Ремонт же трассы Елизарово — Кологрив будет продолжен и полностью завершится в 2023 году. По этой дороге можно доехать до природного заказника «Гусиная пойма», где каждый год проходит праздник «День гуся». По этой же дороге можно доехать до заповедника «Кологривский лес», где сохранилась реликтовая тайга, не знавшая пожаров и вырубок.

Костромская область (предоставлено пресс-службой Федерального дорожного агентства)

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Проще по Костромской области станет доехать и до Волги, где работает множество турбаз, благодаря ремонту трассы Тимонин — Густомесово.

«Благодаря реализации нацпроекта мы, с одной стороны, создаем условия для повышения качества жизни наших земляков, а с другой — способствуем улучшению транспортной доступности к местным достопримечательностям, даем импульс развитию туризма», — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области Евгений Кананин.