Кто будет поставлять автокомпоненты в Россию? Полный список стран

Минпромторг заявил, что предпринимает меры, способствующие восстановлению авторынка и производства автомобилей.

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Дружественные страны готовы поставлять недостающие компоненты для российского автопрома и, в частности, для АВТОВАЗа, заявил на встрече с прессой глава Минпромторга Денис Мантуров. Он заверил, что министерство будет предпринимать все возможные шаги с тем, чтобы волжский автогигант продолжил выпускать продукцию, как бы ни развивалась ситуация с Renault.

«С Renault, я думаю, коллеги должны будут об этом сказать сами, отдельно, но мы с ними находимся в диалоге. Это параллельные треки — и по „Автофрамосу“ (сейчас — завод Renault Россия. — Прим. ред.), и по АВТОВАЗу. По АВТОВАЗу несколько проще, имея в виду замещение поставщиков из дружественных стран, которые готовы поставлять эти компоненты, замещать таким образом недостающие. Мы делаем все для того, чтобы максимально широкая линейка выпускалась на АВТОВАЗе», — приводит слова Мантурова ТАСС.

Точный список дружественных стран официально пока нигде не прописан, однако есть перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия к РФ — он сформирован Правительством РФ 5 марта 2022 года. А накануне этой даты Россия объявила о возобновлении авиасообщения с 52 странами с 9 апреля.

Глобально снятие ограничений связано с послаблением мер по коронавирусу, но некий ориентир в сегодняшней повестке этот список тоже дает. Вот с какими странами восстанавливается авиасообщение:

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Алжир, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Кения, Китай, КНДР, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Лесото, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Молдова, Монголия, Мьянма, Намибия, Оман, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сербия, Сирия, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР и Ямайка.

Денис Мантуров особо подчеркнул, что Минпромторг ожидает улучшений на российском авторынке и предпринимает управленческие решения, способствующие восстановлению и рынка, и производства автомобилей.

В частности, Минпромторг, Минэком и Минфин намерены рекомендовать Правительству России вложить 30 млрд рублей в производство универсальных автомобильных компонентов.

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