На российские автокомпоненты дадут 30 млрд рублей — журнал За рулем

На российские автокомпоненты дадут 30 млрд рублей

Чиновники ожидают, что это позволит преодолеть зависимость российского автопрома от поставок иностранных запчастей.

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Минпромторг, Минэком и Минфин намерены рекомендовать Правительству России вложить 30 млрд рублей в производство универсальных автомобильных компонентов для поддержки российского автопрома.

Деньги предлагается направлять в Фонд развития промышленности (ФРП), пишут «Ведомости», который будет выдавать их предприятиям в виде льготных займов при заключении специнвестконтрактов (СПИК).

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Сумма в 30 млрд рублей может быть выделена из средств, получаемых бюджетом в виде утилизационного сбора.

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В итоге должна быть создана единая компонентная база для выпускаемых в нашей стране автомобилей. Перечень запчастей и расходников не ограничен.

Но быстрого импортозамещения ждать не стоит, так как начать распределять средства раньше начала 2023 года может не получиться. Это связано с переносом выплат по утилизационному сбору за 2022 год с начала года на конец декабря.

Как думаете, поможет ли эта мера российскому автопрому (опрос ниже)?

  • Но брендовые запчасти можно теперь ввозить в Россию без согласия их производителей. Какими будут цены? Ответ вы найдете здесь.
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Фото: Depositphotos

Помогут ли 30 млрд рублей импортозамещению запчастей?

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