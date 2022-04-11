Ремонтировать по ОСАГО будут б/у запчастями — журнал За рулем

Ремонтировать по ОСАГО будут б/у запчастями

Это предложение страховых компаний и несколько других рассматриваются регулятором.

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Центробанк оценивает возможность ремонта автомобилей по ОСАГО подержанными запчастями. Это уменьшит себестоимость восстановления машин и позволит справиться с дефицитом. Кроме того, срок, который отводится на ремонт по ОСАГО, может быть увеличен с 30 до 60 дней, а тарифный коридор расширен на 30% по верхней границе и на 10% — по нижней.

Вопрос б/у запчастей сложный, так как непонятно, какие критерии допустимого качества устанавливать на те или иные компоненты. Некачественная запчасть позже может сломаться, а результатом ее поломки оказаться ДТП.

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На сегодняшний день уже разрешено ремонтировать автомобили по ОСАГО неоригинальными запчастями, поставляемыми в Россию, например, из Китая.

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Запчасти продолжают дорожать, склады постепенно пустеют, из-за чего делать качественный ремонт автомобилей становится все сложнее. Подержанные запчасти могут частично выправить ситуацию, но как объяснили «Известиям» в Минфине, важно не допустить опасного ремонта, что может отразиться на безопасности дорожного движения.

Фото: Sten Rademaker / Unsplash

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