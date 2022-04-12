Материалы по теме«Мотовесна 2022» — фотоотчет
Hornet существует уже 24 года и заметно эволюционировал. Следующий год станет юбилейным для модели, и Honda вряд ли его пропустит — мы увидим новое поколение байка до наступления сезона 2023.
Honda еще не озвучила характеристики новинки и держит их в строгом секрете. В опубликованном видео мы видим общие черты нового мотоцикла. В целом, смотря ролик несложно представить дизайн байка.
Материалы по темеГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянствуКамеры ГИБДД научат распознавать лица и штрафовать пешеходов
Материалы по темеЧопперы, бобберы — кастомные жемчужины «Мотовесны»
- Shoei представил «умный» мотошлем.
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Фото, видео: Honda