Новый Honda Hornet — каким он будет — журнал За рулем

Новый Honda Hornet — каким он будет

Популярная модель мотоцикла готовится сменить поколение — первые догадки.

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Hornet существует уже 24 года и заметно эволюционировал. Следующий год станет юбилейным для модели, и Honda вряд ли его пропустит — мы увидим новое поколение байка до наступления сезона 2023.

Honda еще не озвучила характеристики новинки и держит их в строгом секрете. В опубликованном видео мы видим общие черты нового мотоцикла. В целом, смотря ролик несложно представить дизайн байка.

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Что же касается засекреченных характеристик, то звук двигателя ускоряющегося мотоцикла в конце ролика наводит на мысли. Если это звук двигателя нового Hornet, то под баком, вероятнее всего, установлен не четырех, а двухцилиндровый двигатель (поршней на видео тоже два). Одно можно сказать наверняка: Hornet, который мы слышим, определенно не одноцилиндровый.

Фото, видео: Honda

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