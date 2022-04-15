На каких автомобилях продпочитают ездить новички? Исследование

Первый автомобиль россиянина — это, чаще всего, бюджетный седан с пробегом.

Чтобы составить «портрет» первого автомобиля российского водителя, эксперты «Автотеки» провели опрос среди автомобилистов из разных регионов страны, которые за последние пять лет приобретали машину.

Выяснилось, что 46% купили свой первый автомобиль в кузове седан, еще 20% выбрали хэтчбек или лифтбек, по 9% выбрали кроссовер и универсал. Большинство водителей-новичков отдали предпочтение неновому автомобилю — 66% опрошенных убеждены, что закреплять навыки, полученные в автошколе, можно на подержанной машине.

Соответственно, новый авто приобретали 34% участников исследования. Причем, чем люди старше, тем больше среди них тех, кто считает новый автомобиль лучшим выбором для новичков. Например, среди респондентов в возрасте 65+ новый автомобиль приобрели в качестве первого 62% респондентов, тогда как в возрастной категории 25–34 лет таких набралось только 28%. Такую тенденцию можно объяснить тем, что молодые водители рассчитывают на то, что в перспективе, став более опытными, они смогут поменять автомобиль на более свежую модель, тогда как старшее поколение рассчитывает на долгосрочное использование.

Сколько должен стоить автомобиль для новичка?

Треть респондентов (30%) начинали с авто стоимостью до 200 тыс. рублей. 42% новичков выбирали автомобиль в диапазоне от 200 до 700 тыс. рублей. Еще 19% отметили, что владели автомобилем, который в среднем стоил от 700 тыс. 1,5 млн рублей. Наконец, только 9% новичков отдали предпочтение автомобилю, средняя цена которого больше 1,5 млн рублей.

По каким критериям его выбирают?

Основными качествами первого автомобиля для автомобилистов-новичков являются надежность и бюджетность, на эти ответы пришлось 44% и 41% голосов соответственно. 37% участников опроса отметили, что для них также была важна экономичность/низкий расход топлива. Еще треть (29%) считают важным критерием безопасность. Каждый пятый респондент отметил вместительность в качестве важной характеристики для первого авто. Еще 16% россиян обращали внимание на дизайн и цвет. Для 13% респондентов была важна мощность, а для 12% — проходимость и внедорожные качества.

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Менее 10% респондентов отметили такие параметры, как маневренность, простота парковки, престижность/известная марка и возможность быстро продать транспортное средство.

В топ-5 марок первого авто вошли Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan.

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В опросе приняли участие 10 тысяч респондентов из разных регионов страны, которые приобрели первый автомобиль с 2017 по 2022 годы.

Фото: Максим Мушников/Unsplash