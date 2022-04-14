Эта модель Harley-Davidson не только дешевле, чем популярный Sportster, но и оснащен новым двигателем.

Harley—Davidson Nightster занял место в нижней части линейки Sport. Продаваемый как более доступная альтернатива Sportster S, Nightster получил новую версию V-образного двигателя Revolution Max с водяным охлаждением.

Получивший индекс 975T, V-образный твин Nightster (цилиндры находятся под углом 60º) имеет объем 975 куб. см, мощность 90 л.с. при 7500 об/мин и 95 Нм при 5000 об/мин. Благодаря ему мотоцикл удалось облегчить до 218 кг, тогда как Sportster S с мотором объемом 1247 куб. см и мощностью 121 л.с. весит 228 кг.

Nightster сделан в стиле Sportster и имеет низкую посадку. Его крылья обрезаны и красятся только в черный цвет, амортизаторы не прикрыты, а обтекатель практически незаметен. Благодаря этому двигатель кажется еще больше и становится центральным элементом байка.

Harley—Davidson сделал Nightster доступным во многих отношениях. Он дешевле и легче, чем Sportster, и на нем легко ездить. По данным компании, высота по седлу составляет 70,6 см, а байк достаточно узкий для того, чтобы большинство райдеров могли ставить ноги на землю во время остановок.

Несмотря на то, что это не самый дорогой мотоцикл Harley—Davidson, Nightster может оснащаться множеством технологий — системой ABS, системой контроля тяги при ускорениях и торможении, а также настройками для езды в нескольких режимах: Road (трасса), Sport (спорт) и Rain (дождь). Последний, в частности, помогает правильно управлять дроссельной заслонкой и ограничивает торможение двигателем, контролирует уровень вмешательства в управления систем ABS и контроля тяги.

Материалы по теме Новый Honda Hornet — каким он будет

В США Harley-Davidson Nightster появится в продаже уже в этом месяце. Цены начинаются от 13 499 долларов (1,078 млн рублей) за байк в цвете Vivid Black. Также доступны цвета Gunship Grey и Adrenaline, но это увеличит цену до 13 899 долларов (1,11 млн рублей).

На днях Shoei представил «умный» мотошлем.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Harley-Davidson