Представлен младший брат HD Sportster — Nightster — журнал За рулем

Представлен младший брат HD Sportster — Nightster

Эта модель Harley-Davidson не только дешевле, чем популярный Sportster, но и оснащен новым двигателем.

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HarleyDavidson Nightster занял место в нижней части линейки Sport. Продаваемый как более доступная альтернатива Sportster S, Nightster получил новую версию V-образного двигателя Revolution Max с водяным охлаждением.

Получивший индекс 975T, V-образный твин Nightster (цилиндры находятся под углом 60º) имеет объем 975 куб. см, мощность 90 л.с. при 7500 об/мин и 95 Нм при 5000 об/мин. Благодаря ему мотоцикл удалось облегчить до 218 кг, тогда как Sportster S с мотором объемом 1247 куб. см и мощностью 121 л.с. весит 228 кг.

Представлен младший брат HD Sportster — Nightster

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Nightster сделан в стиле Sportster и имеет низкую посадку. Его крылья обрезаны и красятся только в черный цвет, амортизаторы не прикрыты, а обтекатель практически незаметен. Благодаря этому двигатель кажется еще больше и становится центральным элементом байка.

Представлен младший брат HD Sportster — Nightster

HarleyDavidson сделал Nightster доступным во многих отношениях. Он дешевле и легче, чем Sportster, и на нем легко ездить. По данным компании, высота по седлу составляет 70,6 см, а байк достаточно узкий для того, чтобы большинство райдеров могли ставить ноги на землю во время остановок.

Представлен младший брат HD Sportster — Nightster

Несмотря на то, что это не самый дорогой мотоцикл HarleyDavidson, Nightster может оснащаться множеством технологий — системой ABS, системой контроля тяги при ускорениях и торможении, а также настройками для езды в нескольких режимах: Road (трасса), Sport (спорт) и Rain (дождь). Последний, в частности, помогает правильно управлять дроссельной заслонкой и ограничивает торможение двигателем, контролирует уровень вмешательства в управления систем ABS и контроля тяги.

Представлен младший брат HD Sportster — Nightster

Представлен младший брат HD Sportster — Nightster

Представлен младший брат HD Sportster — Nightster

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В США Harley-Davidson Nightster появится в продаже уже в этом месяце. Цены начинаются от 13 499 долларов (1,078 млн рублей) за байк в цвете Vivid Black. Также доступны цвета Gunship Grey и Adrenaline, но это увеличит цену до 13 899 долларов (1,11 млн рублей).

Фото: Harley-Davidson

Представлен младший брат HD Sportster — Nightster

Эта модель Harley-Davidson не только дешевле, чем популярный Sportster, но и оснащен новым двигателем.

Представлен младший брат HD Sportster — Nightster — фото 1327196Представлен младший брат HD Sportster — Nightster — фото 1327197Представлен младший брат HD Sportster — Nightster — фото 1327198Представлен младший брат HD Sportster — Nightster — фото 1327199Представлен младший брат HD Sportster — Nightster — фото 1327194Представлен младший брат HD Sportster — Nightster — фото 1327195Представлен младший брат HD Sportster — Nightster
Представлен младший брат HD Sportster — Nightster

Эта модель Harley-Davidson не только дешевле, чем популярный Sportster, но и оснащен новым двигателем.

Представлен младший брат HD Sportster — Nightster — фото 1327196Представлен младший брат HD Sportster — Nightster — фото 1327195Представлен младший брат HD Sportster — Nightster — фото 1327194Представлен младший брат HD Sportster — Nightster — фото 1327198Представлен младший брат HD Sportster — Nightster — фото 1327199Представлен младший брат HD Sportster — Nightster — фото 1327197Представлен младший брат HD Sportster — Nightster
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