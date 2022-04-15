В Подмосковье пройдут массовые облавы на нетрезвых водителей — журнал За рулем

В Подмосковье пройдут массовые облавы на нетрезвых водителей

Накануне длинных майских выходных ГУ МВД России по Московской области усилит работу по профилактике правонарушений.

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В апреле-мае управлением Госавтоинспекции Московской области предусмотрен ряд профилактических мероприятий, в том числе направленных на стабилизацию дорожной аварийности и сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Основным направлением деятельности станет профилактика грубых нарушений правил дорожного движения Российской Федерации, таких как управление автомобилем в нетрезвом состоянии, выезд на полосу встречного движения и других нарушений, влияющих на тяжесть дорожно-транспортных происшествий.

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С 30 апреля по 10 мая в Подмосковье пройдет общеобластное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

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Для обеспечения общественного порядка в период майских праздников будет задействовано «достаточное количество сотрудников органов внутренних дел».

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

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