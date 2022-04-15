Рено готовит к выпуску в РФ новые Logan и Sandero

Несмотря на санкции, подготовка к выпуску новых Renault Logan и Sandero на АВТОВАЗе не останавливается. Были лишь пересмотрены сроки выпуска машин — их сдвинули на более поздний срок из-за перебоев с поставками комплектующих.
Кроме того, издание «Русский автомобиль» опубликовало видео транспортировки на прицепе нового Renault Logan третьего поколения. Сквозь накидку, которая плотно облегает кузов автомобиля, видно переднюю часть седана с уникальным дизайном, разработанным специально для России, с «многоэтажной» оптикой.
Именно для этого седана, а также для хэтчбека Sandero третьего поколения и новой модели Lada B-класса, на АВТОВАЗе модернизируется одна из сборочных линий. Работы над ней начались в прошлом году. Изначально планировалось начать выпуск новых автомобилей этой весной, а продажи должны были стартовать летом. Но, судя по всему, из-за проблем с поставками комплектующих сроки пришлось немного передвинуть.
Сегодня в России продаются Renault Logan и Sandero второго поколения, рекомендованные производителем цены на которые составляют от 1 124 000 и 1 258 000 рублей соответственно.
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Фото: «Русский автомобиль»