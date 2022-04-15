Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом — журнал За рулем

Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом

С документами все в порядке — машина зарегистрирована как ГАЗ-21 в кузове кабриолет!

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В Смоленской области на продажу выставили кастом-проект на базе ГАЗ-21 Волга 1964 года выпуска. Кузов исходного автомобиля, в целом, сохранил размеры и пропорции, но перекроен основательно. Главное бросающееся в глаза отличие — это, конечно же, крыша, функцию которой теперь выполняет мягкий складной верх. Какая машина послужила донором этого элемента — неизвестно, есть лишь предположение, что «топ» полностью рукотворный.

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Второй важный момент по кузову — двери. Их теперь всего две, они широкие, лишены оконных рамок (сохранена лишь «форточная» наклонная часть, примыкающая к стойке кузова) и открываются вверх.

Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом

Если у вас возникли вопросы к аккуратности исполнения и жизнеспособности этой конструкции, мы с вами солидарны, но на фото решение выглядит шикарно. Как и весь автомобиль в целом, если не принимать во внимание незначимые для кастома несоответствия вроде родной решетки радиатора (ГАЗ-21 третьей серии) и фигурки оленя на капоте (ГАЗ-21 первой и второй серий).

Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом

Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом

Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом

Велики изменения и под капотом — тут расположился рядный шестицилиндровый мотор BMW M50 объемом 2 л и мощностью 150 л.с. Подробной информации по трансмиссии в объявлении на Avito не дается, но, вероятнее всего, крутящий момент на заднюю ось передает родная для двигателя баварская механика.

Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом

Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом

Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом

Большая часть салона, судя по фото, также заимствована у BMW. Сиденья снабжены электроприводами и ремнями безопасности, имеют кожаную обивку. В заявленную цену входит также оригинальный прицеп, изготовленный из задней части еще одной такой же белой Волги. За весь комплект продавец просит 2 500 000 рублей, но готов немного уступить.

Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом

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Автомобиль позиционируется не только как развлекательный транспорт, но и как средство заработка, способное приносить доход от фотосессий, выпускных, свадеб, рекламы и фильмов. Можно участвовать в выставках — призы, по заверению автора проекта, гарантированы.

Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом

И самое главное — машина полностью легальная, оформлена как ГАЗ-21 в кузове кабриолет, о чем имеется запись в ПТС. Оформлены все документы, от разрешения ГАИ на переоборудование и до чертежей и справок НАМИ.

Фото: Avito.ru

Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом

С документами все в порядке — машина зарегистрирована как ГАЗ-21 в кузове кабриолет!

Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом — фото 1327364Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом — фото 1327365Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом — фото 1327360Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом — фото 1327361Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом — фото 1327362Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом — фото 1327363Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом — фото 1327357Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом — фото 1327358Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом — фото 1327359Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом
Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом

С документами все в порядке — машина зарегистрирована как ГАЗ-21 в кузове кабриолет!

Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом — фото 1327360Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом — фото 1327364Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом — фото 1327363Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом — фото 1327362Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом — фото 1327359Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом — фото 1327358Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом — фото 1327357Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом — фото 1327365Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом — фото 1327361Продается уникальный кабриолет Волга с ламбо-дверями и прицепом
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