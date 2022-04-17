Правда, из них только две — полноразмерные модели, остальные шесть — электромобили Bugatti Baby II.

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Покупка Bugatti — не обычный опыт приобретения автомобиля. Это сложный процесс, который дает возможность потенциальным клиентам почувствовать себя избранными — они получают свой новый Bugatti в штаб-квартире компании в Мольсхайме (Франция). По словам представителей Bugatti, это опыт, «не похожий ни на что другое», но недавно компании пришлось передать сразу восемь новых моделей одному клиенту.

Покупка восьми Bugatti может показаться излишней роскошью, но только две из них были полноразмерными моделями. Остальные шесть — это Bugatti Baby II, дань уважения оригинальному Bugatti Baby середины 1920-х годов.

Владелец, который купил два полноразмерных Bugatti, купил также по одному для своих шестерых детей. Каждая машинка была окрашена в свой цвет — желтый, красный, синий, зеленый, белый и оранжевый.

Две полноразмерные модели Bugatti — это Chiron Super Sport 300+ и Veyron Grand Sport Vitesse World Record Edition.

Chiron Super Sport 300+ оснащен мощным 8-литровым двигателем W16. Bugatti выпустили всего 30 экземпляров, и все под конкретных владельцев.

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В 2013 году Veyron Grand Sport Vitesse World Record Edition стал самым быстрым автомобилем в мире, разогнавшись до 408,84 км/ч. 8-литровый W16 выдавал 1183 лошадиных силы.

У Bugatti Baby II не так много мощности, но это больше, чем просто игрушка солидного размера. Каждый Baby II, который хотя и меньше оригинала, может развивать скорость до 70 км/ч с электрической трансмиссией. Его аккумулятор обеспечивает запас хода до 49 км.

Первоклассная модель Baby II Pur Sang имеет алюминиевый корпус ручной формовки, на сборку которого уходит более 200 часов. Bugatti планирует построить всего 500 экземпляров таких машинок, и они тоже очень недешевы.

Полностью деревянный Bugatti. Но на нем можно ездить!

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Фото: Bugatti