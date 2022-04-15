Вместо Land Cruiser — в РФ запатентован новый внедорожник — журнал За рулем

Вместо Land Cruiser — в РФ запатентован новый внедорожник

Китайский концерн Great Wall собирается вывести на наш рынок роскошный внедорожник Tank 700.

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Несмотря на внедорожные рубленные формы, у новинки покатая крыша, как у купе, и 22-дюймовые колеса. В салоне во втором ряду установлены два капитанских кресла.

Это, определенно, будет роскошный автомобиль, оснащенный множеством систем безопасности и комфорта. Например, в подголовниках передних сидений будут устанавливаться большие мониторы для сидящих сзади пассажиров.

Вместо Land Cruiser — в РФ запатентован новый внедорожник

Вместо Land Cruiser — в РФ запатентован новый внедорожник

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Оснащаться автомобиль будет мощными двигателями объемом 2 и 3 литра, мощность которых, благодаря турбинам, будет превышать 200 л.с.

Вместо Land Cruiser — в РФ запатентован новый внедорожник

Вместо Land Cruiser — в РФ запатентован новый внедорожник

Работать они будут в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — исключительно полный, с несколькими блокировками дифференциалов.

Вместо Land Cruiser — в РФ запатентован новый внедорожник

Вместо Land Cruiser — в РФ запатентован новый внедорожник

Других подробностей о модели нет, так как внедорожник Tank 700 еще не производится и не продается ни в одной стране мира.

Фото: Роспатент, Great Wall

Вместо Land Cruiser — в РФ запатентован новый внедорожник

Китайский концерн Great Wall собирается вывести на наш рынок роскошный внедорожник Tank 700.

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Вместо Land Cruiser — в РФ запатентован новый внедорожник

Китайский концерн Great Wall собирается вывести на наш рынок роскошный внедорожник Tank 700.

Вместо Land Cruiser — в РФ запатентован новый внедорожник — фото 1327422Вместо Land Cruiser — в РФ запатентован новый внедорожник — фото 1327421Вместо Land Cruiser — в РФ запатентован новый внедорожник — фото 1327415Вместо Land Cruiser — в РФ запатентован новый внедорожник — фото 1327414Вместо Land Cruiser — в РФ запатентован новый внедорожник — фото 1327419Вместо Land Cruiser — в РФ запатентован новый внедорожник — фото 1327417Вместо Land Cruiser — в РФ запатентован новый внедорожник
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