Как будут расти тарифы техосмотра

Стоимость ТО будет увеличиваться, но не так, как того хотели бы операторы.

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Федеральная антимонопольная служба внесла изменения в проект методики расчета тарифов на технический осмотр транспортных средств. В течение двух лет будет длиться переходный период, в течение которого стоимость ТО будет индексироваться на процент инфляции. Что касается документов, собираемых операторами для расчета цен для автомобилистов, то они учитываться не будут, если их сдадут менее половины работающих операторов. На сбор таких документов, на основании которых власти могут корректировать предельные тарифы для разных транспортных средств, дали больше времени.

Теперь документы надо будет предоставлять не до 1 мая, а до 1 июля. Досылку недостающих документов власти регионов вправе ждать до 1 августа — не дольше.

Проблемы с документами возникают из-за того, что запрашиваемая отчетность доступна не для всех предпринимателей и достаточно сложна. Теперь же к ней добавилась еще «пояснительная записка с пояснениями по расчету расходов по проведению ТО».

Пока же (в 2023 и 2024 годах) собираемая отчетность операторов не будет учитываться при индексации тарифов. Власти на местах смогут поднимать их только на процент инфляции.

Сами операторы ТО считают такую индексацию недостаточной, чтобы бизнес был выгодным.

«Расчет предельного размера платы на основе инфляции не приведет к существенному увеличению тарифов, что не позволит сохранить экономическую целесообразность деятельности операторов», — рассказали «Коммерсанту» в Сургутском ТПП.

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Глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев считает идею закона о ТО от 2012 года, действующего до сих пор, «дурью» — надо ограничивать не верхние пределы тарифов, а нижние:

«Ограничивать нужно не верхний, а нижний предел тарифов, чтобы не было демпинга и продажи „бесплатного“ ТО вместе с техобслуживанием в автосервисе. Нужно вносить поправки к закону о техосмотре и убирать эту норму».

Правила техосмотра, который, по факту, остается обязательным для всех, если инспектор ГИБДД обнаружит неисправность, несколько упростили.

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