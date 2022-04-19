Суд встал на сторону покупательницы бракованного кроссовера

Автосалон не хотел возвращать деньги за дефектный автомобиль.

Жительница Сыктывкара приобрела BMW X4 у официального дилера — «Борисхоф 1», за 2,58 млн руб.. Во время действия гарантии клиентка обнаружила, что на переднем бампере отслоилась краска. В ближайшем дилерском центре BMW машину проверили и пришли к выводу, что это производственный дефект.

Покупательница направила «Борисхоф 1» претензию, в которой попросила уменьшить покупную цену на 100 000 руб. Она пояснила, что беременна и не может сама перегнать машину на ремонт из-за удаленности сервисных дилерских центров, которые находились в Перми. Чтобы добраться из Сыктывкара в Пермь на авто, нужно преодолеть более 750 км.

Продавец на письмо не ответил. Женщина направила дилеру еще одну претензию — с требованием провести ремонт переднего бампера. Ей опять не ответили.

Тогда она потребовала от продавца расторжения договора, возврата стоимости автомобиля, выплаты разницы между уплаченной суммой и текущей ценой иномарки, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и возмещения расходов на экспертизу. На это письмо дилер ответил, что нет оснований для удовлетворения требований — недостаток несущественный и может быть устранен. Но для этого она должна сама приехать на ремонт в сервисный центр, расположенный в Перми. Последняя отказалась.

Женщина обратилась в суд и попросила взыскать с продавца 2,58 млн руб., уплаченных за авто, разницу между этой суммой и ценой машины на момент разрешения спора — 420 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., неустойку, штраф и судебные расходы.

Узнав об иске, дилер решил добровольно выплатить женщине 45 976 руб., но в итоге перечислил всего 40 тыс. рублей.

Автовладелицу сумма не устроила, и она продолжила судебное разбирательство. Все следующие три судебных инстанции встали на сторону дилера. Суды решили, что дефект несущественный, устранимый, а ответчик не произвел ремонт из-за того, что истец не предоставил машину. Удаленность дилерского центра и ее беременность в расчет взяты не были. Женщина обратилась в Верховный суд.

Вердикт Верховного суда

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В Верховном суде напомнили, что доставка крупногабаритного товара на ремонт — это право, а не обязанность покупателя согласно п. 7 ст. 18 закона «О защите прав потребителей». Также неправильно, что нижестоящие суды посчитали незначительными доводы покупательницы об удаленности дилерского центра, ее беременности, а также не учли ни причину возникновения спора, ни предшествующее поведение продавца, который не отвечал на ее письма.

Кроме того, согласно статье 22 Закона о защите прав потребителей, требования потребителя о соразмерном уменьшении цены товара подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления требования либо продавец должен безвозмездно устранить недостатки. Если этого не произошло, продавец должен уплатить потребителю неустойку, а потребитель вправе предъявить иные требования, предусмотренные Законом о защите прав потребителей.

Верховный суд отменил акты апелляции и кассации и направил дело на новое рассмотрение.

Фото: flickr.com/Karlis Dambrans