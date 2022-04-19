Цены на машины снова растут — подорожания апреля — журнал За рулем

Цены на машины снова растут — подорожания апреля

Всего за две недели апреля дороже стали автомобили 11 марок. Некоторые — в полтора раза.

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Из-за дефицита и сокращения складских запасов ряд брендов решили пересмотреть прайс-листы и увеличить стоимость своих автомобилей. Среди них не только европейские и японские компании, но и китайские. На сайтах некоторых брендов цены уже давно не актуализируются, а некоторые производители вовсе их убрали.

Больше других в процентном выражении подорожали китайские автомобили Great Wall и Haval — на 50–54% и 34–60% соответственно, пишет «Автостат». На втором месте (условно) по росту цен оказались Chery и Exeed — рост цен составил 25–29% на машины обоих брендов. Третье место стоит отдать компании Infiniti, машины которой в апреле стали дороже на 18–26%. Четвертое и пятое места — за BMW (12–26%) и Hyundai (6–16%).

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Как подорожали автомобили в России в первой половине апреля 2022 года:

  1. Haval (3460%)
  2. Great Wall (5054%)
  3. Chery (25–29%)
  4. Exeed (25–29%)
  5. Infiniti (18–26%)
  6. BMW (12–26%)
  7. Hyundai (6–16%)
  8. Genesis (7–15%)
  9. Suzuki (10–13%)
  10. FAW (6–10%)
  11. Dongfeng (4,8–5,5%)

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В большинстве случаев стоимость увеличилась на весь модельный ряд.

Фото: Depositphotos

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