Из-за дефицита и сокращения складских запасов ряд брендов решили пересмотреть прайс-листы и увеличить стоимость своих автомобилей. Среди них не только европейские и японские компании, но и китайские. На сайтах некоторых брендов цены уже давно не актуализируются, а некоторые производители вовсе их убрали.
Больше других в процентном выражении подорожали китайские автомобили Great Wall и Haval — на 50–54% и 34–60% соответственно, пишет «Автостат». На втором месте (условно) по росту цен оказались Chery и Exeed — рост цен составил 25–29% на машины обоих брендов. Третье место стоит отдать компании Infiniti, машины которой в апреле стали дороже на 18–26%. Четвертое и пятое места — за BMW (12–26%) и Hyundai (6–16%).
Как подорожали автомобили в России в первой половине апреля 2022 года:
- Haval (34—60%)
- Great Wall (50—54%)
- Chery (25–29%)
- Exeed (25–29%)
- Infiniti (18–26%)
- BMW (12–26%)
- Hyundai (6–16%)
- Genesis (7–15%)
- Suzuki (10–13%)
- FAW (6–10%)
- Dongfeng (4,8–5,5%)
В большинстве случаев стоимость увеличилась на весь модельный ряд.
- А вот как обстоят дела с запчастями и расходниками — цены на них растут еще более стремительными темпами, а некоторые вещи подорожали уже в разы.
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Фото: Depositphotos