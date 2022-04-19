Всего за две недели апреля дороже стали автомобили 11 марок. Некоторые — в полтора раза.

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Из-за дефицита и сокращения складских запасов ряд брендов решили пересмотреть прайс-листы и увеличить стоимость своих автомобилей. Среди них не только европейские и японские компании, но и китайские. На сайтах некоторых брендов цены уже давно не актуализируются, а некоторые производители вовсе их убрали.

Больше других в процентном выражении подорожали китайские автомобили Great Wall и Haval — на 50–54% и 34–60% соответственно, пишет «Автостат». На втором месте (условно) по росту цен оказались Chery и Exeed — рост цен составил 25–29% на машины обоих брендов. Третье место стоит отдать компании Infiniti, машины которой в апреле стали дороже на 18–26%. Четвертое и пятое места — за BMW (12–26%) и Hyundai (6–16%).

Как подорожали автомобили в России в первой половине апреля 2022 года:

Haval (34 — 60%) Great Wall (50 — 54%) Chery (25–29%) Exeed (25–29%) Infiniti (18–26%) BMW (12–26%) Hyundai (6–16%) Genesis (7–15%) Suzuki (10–13%) FAW (6–10%) Dongfeng (4,8–5,5%)

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В большинстве случаев стоимость увеличилась на весь модельный ряд.

А вот как обстоят дела с запчастями и расходниками — цены на них растут еще более стремительными темпами, а некоторые вещи подорожали уже в разы.

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