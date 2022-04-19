Каким будет новый Logan — патентные изображения — журнал За рулем

Каким будет новый Logan - патентные изображения

Renault не намерен отказываться от выпуска нового Логана - на АВТОВАЗе для него и нового Сандеро готовится сборочная линия.

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Седан третьего поколения не так давно был замечен в Тольятти — его, под чехлом, перевозили на прицепе в районе автозавода. Кажется, что новый Логан стал больше. И это действительно так. Колесная база увеличилась на 14 мм, длина — на 38 мм, ширина — на 115 мм (это не опечатка), а вот высота убавилась на 22 мм. То есть автомобиль будет приземистее и шире.

Мы ожидали, что автомобиль получит такой же дизайн, как его турецкий вариант, продающийся под именем Renault Taliant. И да — сходство есть. Но разработчики решили сделать для России уникальный дизайн.

Каким будет новый Logan — патентные изображения

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Изменились не только передняя и задняя части автомобиля, но и боковины, у которых дизайнеры решили подчеркнуть плечевую линию, идущую от фар до задних фонарей, а под зеркалами заднего вида сделали интересную выштамповку.

Новинка построена уже не на платформе В0, а на CMF-B, что сделает автомобиль интереснее в управлении, просторнее и безопаснее.

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О двигателях пока ничего не известно, но можно предположить, что Логан и Сандеро третьего поколения будут оснащаться для российского рынка как технологичными двигателями TCe-150 объемом 1,33 литра, так и недорогими вазовскими моторами мощностью 90 и 106 л.с.

Фото: Федеральный институт промышленной и интеллектуальной собственности

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Отзывы о Renault Logan (16)

Renault 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а по...

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