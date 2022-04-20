В России будут выпускать устаревшие модели. Временно

Автопром переживает серьезные структурные изменения, но все делается для обеспечения стабильной работы в будущем.

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Вопрос импортозамещения стоит как никогда остро, в том числе в военном секторе. Так, даже в военной машине «Тайфун», созданной на базе КАМАЗа, много иностранных комплектующих: импортная коробка передач, шины Michelin и т. д. Как западные санкции повлияли на экономику и что планируется делать в области автопрома, рассказал в большом интервью RT вице-премьер Юрий Борисов.

Недавно в правительстве проводили серию совещаний с основными автопроизводителями. Ведь наиболее важные автокомпоненты перестали поступать на наши сборочные производства, и для всех это стало серьезным вызовом, поделился чиновник.

Хотя доля иностранных компонентов неоднородна, в целом, как и вся промышленность, автопром переживает серьезные структурные изменения. Сейчас налаживается работа с новыми поставщиками, открываются новые логистические коридоры — делается все для обеспечения стабильной работы отрасли в будущем.

Но все это произойдет не сразу, и темп производства на какое-то время будет утерян, автопроизводители придется перейти на выпуск отчасти устаревших моделей, которые проще в эксплуатации.

«Скажем, где-то перейдут с автоматических на ручные коробки передач, где-то будут жертвовать уже привычными сервисами. Но это вынужденная мера, которая серьезно не повлияет на потребительские характеристики автомобилей. И постепенно они будут возвращаться к выпуску тех моделей, производство которых сегодня уже налажено».

Так, КАМАЗ работает над 100%-ной локализацией производства кабины К-5. Как только это произойдет, наши грузовики вытеснят с рынка аналоги от Volvo и Mercedes.

Далеко не все

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Вице-премьер также отметил, что в правительстве понимают, что мы «живем не на Луне» и все равно не сможем уйти от мирового разделения труда, никто и не собирается этого делать. Но мир не ограничивается только Америкой и европейскими странами, которые ввели жесткие санкции, есть и другие страны, которые их не поддержали. Среди них — крупнейшие страны БРИКС: Китай, Индия, Бразилия, страны арабского мира.

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